Dikkat! Webcam ve Mikrofonunuz Hacklenmiş Olabilir

Bilgisayar kullanıcıları; webcam, ekran görüntü ve ses kaydı alan eklentilerin hackerlar tarafından kullanılabileceği konusunda bir kez daha uyarıldılar.

Bildiğiniz gibi, özellikle karşılıklı yapılan canlı görüşmelerde, mikrofon ve web kameraları kullanıcılar için önemli riskler taşıyabiliyor. Bu konuyla ilgili haberler farklı dönemlerde medyada yayınlanıyor ve siber saldırganların sıklıkla bilgisayar kullanıcılarını hedef aldığına dair yapılan uyarılar da giderek artıyordu.

Netlab 360 araştırmacıları tarafından yeni saptanan "Reaper" isimli bir "botnet" kötücül yazılımı da bu türde yapılan saldırılar için kullanılabiliyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl benzer bir "botnet" olan Mirai, Twitter, Spotify ve Netflix kullanıcılarına zor zamanlar yaşatmıştı.

Erken fark edilen "Reaper", şimdilik herhangi bir web sitesi veya bir ağa saldırmış değil. Ancak bu virüs, bilgisayarlara bağlanmış olan 2 milyondan fazla potansiyel kayıt cihazını tehdit ediyor. Reaper virüsünün webcam, mikrofon gibi ek cihazları ele geçirebilme olasılığının yüksek olduğu düşünülüyor.

Bu noktada yapılan uyarılar elbette bilinen şartları yeniden gündeme getiriyor. Kısaca, malware güvenliği ve virüs tarama yazılımlarınızı güncel tutmakta ve sıklıkla bilgisayarınızı kontrol etmekte fayda var.