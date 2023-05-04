Dil ile Telefon ve Bilgisayarlar Kontrol Edilebilecek: MouthPad Tanıtıldı!

Bilim insanları teknolojinin gelişmesi ile birlikte ortak paydada buluşmaya devam ediyor. Birçok insanın hayatını kolaylaştıracak, engelleri kaldıracak aksesuar geliştirmeleri de gündemdeki yerini alıyor.

Şimdilerde San Francisco'daki Augmental isimli bir şirket, oldukça ilginç ve şaşırtan bir cihaz ile gündeme geldi. Şirketteki bilim insanları, bilgisayar ve telefonların dil ile kontrol edilmesini sağlayacak bir cihaz geliştirdi. Adını da MouthPad koydular.

Dil ile Kontrol Edilen Telefon ve Bilgisayarlar

MouthPad olarak isimlendirilen cihaz, standart bir bilgisayarı kontrol etmek için var olan touchpad görevini üstleniyor. Böylece engelli bireyler bilgisayarı bu cihaz sayesinde sadece dil ile kontrol edebilecek.

Her bir ürün, müşteri ağzının 3 boyutlu taraması ile özel olarak üretiliyor. Cihazın protez damak olması konuşma anında da engelleyici bir sorun yaratmıyor. Ortalama olarak 7,5 gr ve 0,7 mm kalınlık oranlarına sahip MouthPad, pili aktif kullanıldığı zaman 5 saate kadar kullanılabiliyor. 2 saatlik şarj olma süresi var.

Ağza sabitlendikten sonra dil ile dokunmaya duyarlı plaka üzerinde hareket gerçekleştirerek imleç kontrol edilebiliyor. Dili damağa bastırmak sol tıklama, yudumlama sağ tıklama şeklinde algılanıyor. Bazı kafa hareketlerinin ve ısırmaya duyarlı giriş hareketlerinin de birleştirilerek cihaza dahil edilmesi düşünülüyor.

Test aşamasında olan MouthPad, önümüzdeki aylarda kullanıcı ile buluşabilir.