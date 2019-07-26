Dil Öğrenmek İsteyenler İçin Büyük Ortaklık: Duolingo ve Twitch

Türkiye genelinde insanlar İngilizce bildiklerini söylemelerine rağmen, aslında bu dile pek hakim değiller. Araştırmalar da Türkiye'de ingilizce kullanımının sanıldığı kadar iyi olmadığını gösteriyor. İşte Duolingo ve Twitch işbirliği sayesinde hem Türkiye'de hem de Dünya genelinde dil öğrenmek çok daha eğlenceli bir konuma geliyor.

Okullarda düzenli olarak gösterilen İngilizce, öğrencilerin bu dili öğrenmesine büyük bir katkı sunmakla birlikte, aslında yeterli olmuyor. Bu nedenle bazıları yurtdışına gidiyor ve ingilizce eğitimi alarak bu dilde kendilerini geliştirmeye çalışıyor. Duolingo gibi uygulamalar ise, bir problemin yurtdışına gitmeden halletmenizi sağlamaya çalışır.

Duolingo ve Twitch büyük destek sunacak

Pratik yaptıkça gelişen dil öğrenimi, bu nedenle düzenli bir çalışma istiyor. Ayrıca ingilizce öğrenmek isteyen kişilerin mutlaka sosyal faaliyetler ile bunu yürütmesi daha yararlı olabilir. Yurt dışına çıkma imkanı olmayan veya dar bir sosyal hayatı olan kişiler için Duolingo yepyeni bir yol açtı.

"Duolingo Onaylı Yayıncı" programı Twitch üzerinden başlatılacak ve bu sayede dil öğrenmek isteyen kişilerin daha fazla pratik yapmaları sağlanacak. Şirket başlangıç için 12 farklı kategoride yayıncı seçti. Bu yayıncılar platform üzerinden canlı yayın yaparak kullanıcıların pratik yapmasına destek olacak.

Twitch ortaklığı, Duolingo’nun desteklediği İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Çince, Japonca, Portekizce ve Arapça gibi dillerle başlayacak daha sonra da bu dillerin kapsamı genişletilecek. Muhtemelen bu yeni ortaklık dil öğrenmek isteyenler için çok büyük bir imkan sunuyor. Peki sizce de Duolingo bu karar ile doğru bir yol izliyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.