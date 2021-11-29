Dimensity 7000 Özellikleri Sızdırıldı

MediaTek oldukça yakın bir zamanda orta ve orta - üst segmentte kullanılması beklenen Dimensity 7000 ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bazı yeni sızıntılarla birlikte MediaTek Dimensity 7000 özellikleri ortaya çıkmış olabilir. Peki yeni yonga seti performans anlamında neler sunacak?

MediaTek Dimensity 7000 Özellikleri Neler?

Weibo üzerinde ortaya çıkan sızıntıya göre Dimensity 7000, 5nm teknolojisi ile üretilecek ve sekiz çekirdekli bir yapıya sahip olacak. Daha teknik düzeye indirgediğimizde 4x 2.75 GHz (A78) ve 4x 2.0 GHz (A55) şeklinde bir yapılandırma sağlanacağı iddia ediliyor.

Aynı sızıntının devamında yer alanlara göre Dimensity 7000, Mali-G510 MC6 GPU ile birlikte gelecek. Bu grafik birimi Mali-G57'nin devamı niteliğinde olacak ve yine sızıntılar dahilinde yüzde 100 daha iyi performans ve yüzde 22 daha iyi verimlilik sağlayacak.

Dimensity 9000 Nasıl Olacak?

Akıllı telefon üreticileri premium segment cihazlarında genellikle Snapdragon 8 serisine yer veriyor ve MediaTek, Dimensity 9000 ile bu durumu tersine çevirmeye niyetli. Dimensity 9000, 4nm teknolojisi ile üretilen ilk yonga seti olarak önemli bir üne sahip ve hem daha performanslı hem de daha verimli bir deneyim sunması bekleniyor.

Sekiz çekirdekli Dimensity 9000'in teknik tarafını daha ayrıntılı bir şekilde incelediğimizde çekirdek kurulumunun 1x 3.05 GHz (Cortex-X2), 3x 2.85 GHz (Cortex-A710) ve 4x 1.85 GHz (Cortex-A510) olarak yapılandırıldığını görüyoruz. Fark etmiş olabileceğiniz üzere Dimensity 9000, şirketin Cortex-X serisi işlemci çekirdeğine sahip ilk yonga seti.

Şirkete göre 4nm'lik süreçte Cortex-X2, 5nm'lik süreçte Cortex-X'ten yüzde 35'e kadar daha iyi performans ve yüzde 37'ye kadar daha iyi verimlilik sağlıyor. Tabii ki kıyaslamaların 4nm teknolojisi ile üretilen diğer yonga setleri ile yapılması gerekecek. Bu nedenle gerçek dünya performansı için bir süre daha beklemeliyiz.