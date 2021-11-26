Dimensity 9000, Snapdragon 8 Gen 1'den Daha Ucuz Olacak

MediaTek geçtiğimiz günlerde premium segment amiral gemisi modellerine yönelik tasarlanan Dimensity 9000 hakkındaki bazı detayları resmi olarak duyurmuştu. Yeni yonga setinin Qualcomm tarafından yakın zamanda tanıtılacak olan Snapdragon 8 Gen 1 için önemli bir rakip olması bekleniyor ve görünüşe göre rekabet yalnızca performans ile kısıtlı kalmayacak. Nitekim yeni bir sızıntıya göre Dimensity 9000, Snapdragon 8 Gen 1'den daha ucuz bir fiyata sahip olacak.

Dimensity 9000 Daha Uygun Fiyata Sahip Olacak

Söz konusu sızıntı Dimensity 9000'in fiyatı hakkında net bir nokta vermese de, Dimensity 1200'den daha pahalı ancak Snapdragon 8 Gen 1'den daha ucuz bir fiyata sahip olacağını işaret ediyor. Bu, MediaTek tarafından geliştirilen yeni yonga setinin uygun fiyatlı amiral gemisi modellerinde yer almak için bir miktar pahalı olabileceğini gösteriyor.

Akıllı telefon üreticileri premium segment cihazlarında genellikle Snapdragon 8 serisine yer veriyor ve MediaTek, Dimensity 9000 ile bu durumu tersine çevirmeye niyetli. Dimensity 9000, 4nm teknolojisi ile üretilen ilk yonga seti olarak önemli bir üne sahip ve hem daha performanslı hem de daha verimli bir deneyim sunması bekleniyor.

Sekiz çekirdekli Dimensity 9000'in teknik tarafını daha ayrıntılı bir şekilde incelediğimizde çekirdek kurulumunun 1x 3.05 GHz (Cortex-X2), 3x 2.85 GHz (Cortex-A710) ve 4x 1.85 GHz (Cortex-A510) olarak yapılandırıldığını görüyoruz. Fark etmiş olabileceğiniz üzere Dimensity 9000, şirketin Cortex-X serisi işlemci çekirdeğine sahip ilk yonga seti.

Şirkete göre 4nm'lik süreçte Cortex-X2, 5nm'lik süreçte Cortex-X'ten yüzde 35'e kadar daha iyi performans ve yüzde 37'ye kadar daha iyi verimlilik sağlıyor. Tabii ki kıyaslamaların 4nm teknolojisi ile üretilen diğer yonga setleri ile yapılması gerekecek. Bu nedenle gerçek dünya performansı için bir süre daha beklemeliyiz.

Kısa bir şekilde özetlemek gerekirse Dimensity 9000, Snapdragon 8 Gen 1 ile rekabet edebilecek güçte bir yonga seti gibi gözüküyor. İlerleyen dönemlerde her iki işlemciye yönelik detayları da daha net bir şekilde görmüş olacağız. Peki siz Dimensity 9000 hakkında ne düşünüyorsunuz?