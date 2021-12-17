Dimensity 9000, Snapdragon 8 Gen 1'i Solladı

Kısa bir süre önce amiral gemisi segment için tasarlanan yeni yonga seti Dimensity 9000 ile kullanıcıların karşısına çıkan MediaTek, bu yonga setinin sunduğu performansı Snapdragon 8 Gen 1 ile karşılaştırdı. CPU tarafında bayrağı eline alan Dimensity 9000, GPU tarafında yarışın gerisinde kaldı.

Dimensity 9000, CPU Performansı ile Snapdragon 8 Gen 1'i Geride Bırakt

MediaTek tarafından paylaşılan video popüler performans testi programı AnTuTu ile başladı. Bu testte bir milyon sınırını aşmayı başaran Dimensity 9000, tam olarak 1.017.488 puan aldı. Burada CPU 256.987, GPU 393.810, MEM 186.890 ve UX 179.801 puanda konumlandı. Ardından Geekbench 5 ile devam edilen videoda tek çekirdekte 1.273 puan, çoklu çekirdekte 4.324 puan görüldü.

GPU tarafında ise Snapdragon 8 Gen 1 ve A15 Bionic daha iyi bir performans gösteriyor: Dimensity 9000 GXFBench 3.0 Manhattan testinde 238 fps sınırına dayanırken; Snapdragon 8 Gen 1 267 fps, A15 Bionic 266 fps alıyor. Manhattan 3.1 ile devam ettiğimizde, Dimensity 9000 162 fps alırken Snapdragon 8 Gen 1 176 fps ile yine öne geçiyor.

Yeni yonga setinin CPU tarafındaki başarısı çekirdek yapılandırmasında yatıyor:Teknik tarafıı daha ayrıntılı bir şekilde incelediğimizde çekirdek kurulumunun 1x 3.05 GHz (Cortex-X2), 3x 2.85 GHz (Cortex-A710) ve 4x 1.85 GHz (Cortex-A510) olarak yapılandırıldığını görüyoruz.

Şirkete göre 4nm'lik süreçte Cortex-X2, 5nm'lik süreçte Cortex-X'ten yüzde 35'e kadar daha iyi performans ve yüzde 37'ye kadar daha iyi verimlilik sağlıyor. Tabii ki kıyaslamaların 4nm teknolojisi ile üretilen diğer yonga setleri ile yapılması gerekecek. Bu nedenle gerçek dünya performansı için bir süre daha beklemeliyiz.

Kısa bir şekilde özetlemek gerekirse Dimensity 9000, Snapdragon 8 Gen 1 ile rekabet edebilecek güçte bir yonga seti gibi gözüküyor. İlerleyen dönemlerde her iki işlemciye yönelik detayları da daha net bir şekilde görmüş olacağız. Peki siz Dimensity 9000 hakkında ne düşünüyorsunuz?