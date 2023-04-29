Mobil İşlemcilerde Yeni Çağın Başlangıcı: Dimensity 9200+'den Performans Rekoru!

Merakla beklenen Dimensity 9200+ işlemci, Geekbench V6'da çığır açan bir performans elde ettiği için son zamanlarda gündemin ana konusu hâline geldi. Digital Chat Station'a göre Dimensity 9200+, 2121 puanlık tek çekirdekli ve 5655 puanlık çok çekirdekli skorlara ulaşarak önceki tüm Android işlemci performans rekorlarını geride bıraktı.

Dimensity 9200+ Teknik Özellikleri

Bu etkileyici sonuç, Dimensity 9200+'ın AnTuTu'daki olağanüstü performansıyla birleşerek Dimensity 9200+'ı güçlü bir işlemci hâline getirdi. Dimensity 9200+, 3.35GHz Cortex-X3 süper büyük çekirdek, üç adet 3.0GHz A175 büyük çekirdek ve dört adet A510 küçük çekirdek ile sekiz çekirdekli bir mimariye sahip. Ayrıca GPU'su için immortalis-G715MC11 çekirdeğiyle geliyor. Büyük çekirdeğin 3.0GHz'lik gücü, işlemcinin güçlü performansının nedenlerinden biri.

MediaTek'in resmi duyurusuna göre Dimensity 9200+ 10 Mayıs'ta piyasaya sürülecek. "Güç amiral gemisine bağlıdır+" posterine bakılırsa Dimensity 9200+ performans açısından hayal kırıklığına uğratmıyor.

Dahası, MediaTek'in her altı ayda bir amiral gemisi işlemcilerinin "Plus" sürümlerini piyasaya sürme eğilimi göz önüne alındığında, amiral gemisi akıllı telefon pazarı yeniden yükselişe geçmek üzere. Benchmark listelerine göre iQOO Neo 8 Pro'nun Dimensity 9200+ işlemciye sahip ilk akıllı telefon olması bekleniyor.

Qualcomm gibi sektördeki diğer büyük şirketler de yeni işlemciler üzerinde çalışıyor. Qualcomm'un yakında çıkacak olan Snapdragon Gen 3'ün yeni bir mimariye ve performans açısından Dimensity 9200+'dan daha iyi performans gösterecek güçlü bir 3.7GHz ana çekirdeğe sahip olması bekleniyor.

Bu iki işlemcinin nasıl karşılaştırılacağını ve hangisinin zirveye çıkacağını görmek ilginç olacak. Bununla birlikte, etkileyici benchmark skorları ve vaat edilen performans özellikleriyle Dimensity 9200+, üst düzey akıllı telefon pazarında önemli bir yapı taşı olmaya hazırlanıyor.