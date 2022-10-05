Android Telefonlara Dinamik Ada Ekleyen Uygulama 1 Milyon İndirmeye Ulaştı

Apple'ın yeni iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in tasarımları Eylül ayında ortaya çıkmasından aylar önce sızdırılmıştı ancak hap şeklindeki çentiğin pratikte nasıl çalışacağını bilmiyorduk. Apple'ın Eylül etkinliğinde, bu çentiğin iPhone'un yeni Dinamik Ada'sının bir parçası olacağını öğrendik.

Android uygulama geliştiricileri, özelliği taklit etmek için hemen klon uygulamaları üzerinde çalışmaya başladı ve bunlardan biri Google Play'de şimdiden 1 milyon indirmeye ulaştı.

Android Police, piyasaya sürüldüğünden bu yana 1 milyondan fazla Android cihaz sahibinin dynamicSpot uygulamasını indirdiğini belirtiyor. Android kullanıcıları görünüşe göre telefonlarının ekranının Dinamik Ada ile nasıl görüneceğini merak ediyor.

Dinamik Ada, Android'de Daha Özelleştirilebilir

Birçok yönden dynamicSpot, Apple'ın gerçek Dinamik Ada'sından bile daha işlevsel. iPhone 14 Pro sahipleri Dinamik Ada'yı hiçbir şekilde özelleştiremezler, kapatamazlar veya uygulamalarıyla etkileşim şeklini değiştiremezler. Android için geliştirilen dynamicSpot tamamen özelleştirilebilir. Etkileşim ayarlarını düzenleyebilir ve ne zaman görüneceğine karar verebilirsiniz.

Ayrıca Android'in bildirim sistemini kullandığından, cihazınızdaki çoğu uygulamayla uyumludur. Buna müzik uygulamaları, zamanlayıcı uygulamaları, haritalar ve daha fazlası da dâhil. Ayrıca uygulama hâlâ beta sürümünde, bu nedenle gelecekte daha fazla özellik eklenecek.

Özelleştirme seçeneklerinizin daha ayrıntılı olmasını istiyorsanız belirli bir ücret karşılığında Pro sürüme yükseltebilirsiniz. dynamicSpot Pro ile bildirimlerin ekranda ne kadar kalacağına, ekran kapalıyken ne yapacağına ve daha fazlasına karar verebilirsiniz.

Bir Android cihazınız varsa ve iPhone 14 Pro modellerindeki yeni Dinamik Ada'nın telefonunuzda nasıl çalışacağını görmek istiyorsanız bu ücretsiz uygulamaya bir şans verebilirsiniz.