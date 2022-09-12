iPhone 14 Pro'nun Dinamik Ada Özelliği Yakında Xiaomi Telefonlara Gelebilir

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Apple etkinliğiyle iPhone 14 serisi nihayet tanıtıldı. Apple'ın Dinamik Ada özelliği belki de iPhone 14 Pro'nun en öne çıkan özelliklerinden biri ve bir tema geliştiricisi bu özelliği simüle eden bir özellik oluşturduğundan yakında bu özelliği tema aracılığıyla da olsa Xiaomi telefonlarında görmeye başlayabiliriz.

TechDroider'dan Vaibhav Jain, Twitter'da bir telefon ekranının üst kısmında bildirimleri barındıran Dinamik Ada tarzı bir alanı gösteren bir video klip paylaştı. Bu, Xiaomi'nin MIUI'si için bir tema geliştiricisi tarafından tasarlanan bir özellik olarak gözüküyor ancak Çinli telefon üreticisi henüz bu konuda bir yorum yapmadı.

Dynamic Island Style Notifications / Now Playing on Xiaomi MIUI. Mi Theme Developers never disappoint 😎 pic.twitter.com/ImHmbkRZnb — Vaibhav Jain (@vvaiibhav) September 11, 2022

Dinamik Ada Özelliği Artık Xiaomi Telefonlarda

Görünüşe göre tema, şu anda yalnızca Çince olarak kullanılabilen Grumpy UI olarak adlandırılıyor. iPhone 14 Pro'da olduğu gibi bu özellik de küçük hap şeklindeki alanı açık bir pencereden çıkmadan uygulamalar arasında geçiş yapmanızı sağlayan kullanışlı bir çoklu görev aracına dönüştürüyor. Klipte gösterilen örnekte, bir kullanıcı ana ekrandan çıkmadan bir şarkı çalıyor.

Özellik her şeyi hap şeklindeki alanda barındırmasının dışında Android telefonlardaki bildirim çubuğunun çalışma şekline benzer ancak Apple'ın Dinamik Ada özelliğinden farklı olarak bu, ön kamerayı kapsamıyor.

Bu özellik şimdilik inceleme altında olduğu için Xiaomi telefon sahiplerinin bu temayı içeren güncellemeyi ne zaman edinebilecekleri belli değil.