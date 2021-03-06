Dinamik Denetim Modeli'nin İlk Sonuçları Açıklandı!

Dinamik Denetim Modeli'nin ilk sonuçları, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. Geçtiğimiz günlerde duyurulan yeni denetim modelinin 4 Mart Perşembe günü toplam 260.000 denetim personelinin katılımı ile yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetlerinin başlatılacağı duyurulmuştu. Denetimin ilk sonuçları hakkında merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

Dinamik Denetim Modeli'nin İlk Sonuçları Ne Oldu?

İçişleri Bakanlığı, birkaç gün önce 81 il valiliğine yeni tip koronavirüs tedbirlerine dair yeni bir genelge göndermişti. Bu genelgede 14 maddeye yer verilmişti. 260 bin denetim personelinin yer alacağı bildirilen modelin ilk uygulaması, genelgenin gönderildiği günün hemen ertesinde ülke genelinde başlamıştı.

Bu genelde şu ifadeler öne çıkmıştı:

Dinamik denetim faaliyetlerinde kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntü kayıtlarından faydalanılarak tedbirlere aykırı uygulamalara ceza kesilebilecek. Dinamik denetim faaliyetlerine vatandaşlarımız da etkin şekilde katılım sağlayabilecek. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ile yapılan ihbarlar İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) yazılımı entegrasyonuyla anlık olarak denetim ekiplerine ulaşacak ihbarların yerinde kontrolü vakit kaybetmeksizin gerçekleştirilecek. %50 kapasite sınırlamasıyla hizmet vermesine izin verilen her esnaf, haftada en az bir kez denetlenecek. Katılımı azami 300 kişiyle sınırlandırılan genel kurul gibi etkinliklerde kısıtlamanın denetlenmesi için en az bir kamu personeli görevlendirilecek. Kurullara uyulmadığı tespit edilmesi halinde ceza kesilecek. Kolluk birimleri ve denetim ekipleri tarafından yürütülecek denetim faaliyetleri; vatandaşlarımıza rehberlik edecek şekilde olacak ve vatandaşlarımızı kurallara uymaları noktasında sorumlu davranmaya davet edecek şekilde olacak. Kurallara aykırılıkta ısrar eden, suistimal edici davranışlarda bulunan yerler, geçici olarak faaliyetten menedilebilecek.

İçişleri Bakanlığının paylaştığı ilk sonuçların açıklamasında denetim ekiplerince 256 bin 295 işletme, iş yeri ve 42 bin 758 toplu ulaşım aracının denetlendiği belirtilirken konu hakkında şu ifadeler kullanıldı: