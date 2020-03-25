Dinazorlar Karanlıktan Yok Olmuş Olabilir

66 milyon yıl önce ortaya çıkan göktaşı felaketi dinozorların da içinde olduğu canlı türlerinin büyük bir bölümünü yok etti. Bilim insanları, dinozorların neslinin tükenmesi ile sonuçlanan felaketin yaşandığı döneme Kretase-Tersiyer (K-T) yok oluşu demişti.

Meksika’nın Yucatan Yarımadası’nda bulunan 150 km çapındaki Chicxulub kraterini oluşturan göktaşı çarpmasının dünya canlı türünü yok ettiği tahmin ediliyor. Bu çarpmadan sonra Dünya’da uzun, karanlık ve soğuk bir dönem meydanageldi. Canlı türlerinin büyük bir kısmı öldü. Bilim insanları bu dönemde ortaya çıkan etkilerden hangisinin gerçekten canlı türlerinin yok olmasına neden olduğunu henüz bilmiyor.

Karanlık dönem beraberinde yok oluş getirdi

Ortaya çıkan yeni bir makale, K-T yok oluşunun asıl nedeninin felatin ardından yaşanan uzun karanlık dönem olduğunu ifade ediyor. Yeni yapılan çalışmada, meteorun Dünya’ya çarpması nedeniyle çok miktarda kükürtlü bileşik, duman ve isin atmosfere karıştığı fark edildi.

Bu duman ve is tabakası Dünya’da büyük bir karanlık dönemin yaşanmasını tetikledi. Karanlık dönemdeki tabaka, fotosentezde kullanılan Güneş ışınlarının Dünya’ya ulaşmasına büyük bir engel oluşturdu.

Yerbilimci Clay Tabor, düşük ışık seviyesinin yok oluşun temelini oluşturabileceğini ifade etti. Ayrıca, nükleer bir savaş sonrası yaşanabilecek nükleer bir kışta da benzer şeylerin yaşanabileceğini de sözlerine ekledi.

Bu göktaşı çarpması nedeniyle atmosferin üst katmanlarına büyük miktarlarda kül püskürtüldü. Küller daha sonra sıcak bir şekilde yeryüzüne geri yağmaya başladı. Ayrıca büyük miktarda orman yangınına da sebebiyet verdi. Dünya genelinde gerçekleşen orman yangınlarından meydana gelen duman ve is atmosferde yıllar sürecek bir karanlık ve soğuk dönemi tetikledi.