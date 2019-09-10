Dinazorları Yok Eden Devasa Asteroidin Yeni Kanıtları Bulundu

Austin’deki Teksas Üniversitesi’nden bilim insanları, dinazorları yok ettiği tahmin edilen devasa asteroid ile ilgili güçlü kanıtlara ulaştı. Wall Street Journal tarafından da duyurulan araştırma, ikinci dünya savaşındaki atom bombasından 10 milyar kat daha büyük bir etki yaratan asteroid çarpması sonucunda, önlenemeyen orman yangınlarının ve devasa tsunamilerin ortaya çıktığını gösterdi.

Araştırmada, Meksika Körfezi'ndeki çarpışma kraterinin içinde, asteroit etkisinin ilk 24 saati içinde bir tsunaminin ters akıntısıyla birlikte içeriye doğru süpürülmüş kömür ve toprak keşfedildi. Bu durum, patlamanın etki alanından binlerce km uzaklıktaki ağaçların ve bitkilerin alev almasını ve Amerika'nın her tarafında geniş kapsamlı iç tsunamilerin ortaya çıkmasını tetikledi.

Ancak çarpışma kraterinin çekirdeğinde kükürt bulunmadı. Bu, o gün atmosfere yaklaşık 325 milyar ton kükürt salındığının bir göstergesi. Bu olay, Dünya'nın mevcut iklimini tahrip ederek güneşi engelledi ve dinozorların kitlesel yok oluşuna neden olan küresel bir soğuma dönemini başlattı.

Teksas Üniversitesi’nde jeoloji profesörü olarak görev yapan Sean Gulick, bu olaylar sonucunda dinazorların önce kızararak sonra da donarak ölüme sürüklendiğini söyledi.

Gulick, "Asıl katilin atmosferik olması gerekiyor, bunun gibi bir kitlesel yok oluşun tek yolu atmosferik bir etki." diye konuştu.