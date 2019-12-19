Dino Crisis ve Daha Birçok Yapım için Marka Tescilleri Kayda Geçirildi

Capcom aralarında Dino Crisis oyununun da bulunduğu yeni marka tescillerini kayda geçirdi. Uykuda olan seriler yavaş yavaş uyanacakmış gibi görünüyor.

Japon oyun devi, Ekim ayı içerisinde yatırımcılara ve analistlere yönelik olarak yayınladığı son finansal raporunda geliştirici sayılarını artırarak uzun süredir uykuda olan fikri mülkiyetlerin hayata döndürüleceğini belirtmişti. Bunda elbette Resident Evil 2 (2019) oyununun gördüğü büyük ilginin de etkisi var. Zaten bildiğiniz gibi şu anda Resident Evil 3 (2020) üzerinde çalışılıyor ama geride uyandırılmayı bekleyen Dino Crisis, Darkstalkers, Onimusha ve Clock Tower gibi birçok seri var ve sıra yavaş yavaş bu serilere de geliyormuş gibi görünüyor.

Japonya'da patent başvurularını takip eden Chizai Watch sitesi, yakın bir zaman önce Japon oyun devi tarafından yapılan patent başvurularını paylaştı. Bunların arasında Dino Crisis, Cyberbots, Bionic Commando, Vampire (Darkstalkers) ve daha birçok oyun için yapılan başvurular bulunuyor.

Dino Crisis ise bu başvuruların arasında en çok göze çarpanı diyebiliriz. Çünkü, geride bıraktığımız zamanda orijinal Dino Crisis oyununun yeniden yapımı üzerine bir takım iddialar ortaya atılmıştı. Hatta Capcom 2017 yılının Aralık ayında Capcom Dev 1 Twitter hesabı üzerinden "Eğer çoğunluk isterse" yorumuyla bir Dino Crisis paylaşımı da yapmıştı. Bu da bizlere kapının açık olduğunu gösteriyordu.

If a lot of people wish😊

たくさんの人がそれを望むなら https://t.co/lIcXTaGfQa — Capcom Dev 1 (@dev1_official) 30 Aralık 2017

Öte yandan Dino Crisis için kayda geçirilen marka tescilinin detayına bakacak olursak 29 Kasım 2019 tarihinde yapılmış ve 17 Aralık 2019 tarihinde yani dün itibarıyla kayda geçmiş. Şimdilik bunun haricinde ek bir detay bulunmuyor.

Orijinal Dino Crisis 1999 yılında satışa sunulmuş ve iki milyondan fazla kopya satmıştı. İkinci oyun 2000 ve üçüncü oyun da 2003 yılında satışa sunulmuştu. Bilhassa üçüncü oyun beklentilerin fazlasıyla altında kalmıştı ve on altı yıldır Dino Crisis serisinin yeni bir oyununu göremiyoruz. Ancak Capcom uyandırma zamanının geldiğini düşünüyor olmalı. Yapılan marka tescili de buna işaret olsa gerek.