Çin'de dinozorların nasıl çiftleştiğini gösteren fosiller bulundu. Keşfedilen yeni fosil, muhtemelen atıkları dışarı atmak ve çiftleşmek için kullanılan olan açıklığı gösteriyor. Ancak dinozorların çiftleşme deneyimi diğer canlılara göre biraz daha farklı olabilir.

Dinozorlar hakkında çok şey biliyoruz olabiliriz. En azından bugüne kadarki fosillerde neye benzedikleri, ne yedikleri ve onları neyin öldürdüğünü görebiliyorduk. Ancak hiçbir fosil iki dinozorun çiftleşme eylemini kesin olarak ortaya koyamadı.

Çin'de keşfedilen bir Psittacosaurus fosili o kadar iyi korunmuş ki; boşaltım ve üreme için kullanılan açıklıklar görülebiliyor. Paleontologların ilk defa keşfettiği bu fosiller, dinozorların nasıl ortaya çıkmış olabileceğine dair somut cevaplar sunmasa da bazı ipuçları veriyor.

Bristol Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi'nde paleontolog ve kıdemli öğretim görevlisi olan Jakob Vinther, "Çiftleşme sırasında yakalandıklarından emin olabileceğiniz herhangi bir dinozor fosilimiz yok" dedi. Vinther bu fosilleri incelerken doğa tarihine göre yorum geliştirdiklerini dile getiriyor.

Yeni fosiller dinozorların nasıl çiftleştiğini ortaya koyuyor

Memelilerin çoğu vücut işlevleri için ayrı deliklere sahipken, kuşlar ve sürüngenler dahil diğer pek çok hayvan sadece bir tane açıklığıa sahiptir ve bu kloaka olarak bilinir. Yeni fosillerde gözlemlenen kloaka, dinozorlarda tek açıklık olduğunu doğruluyor, ancak diğer hayvanlarınkine benzemiyor.

Paleontolog Vinther açıklamasında, "Bu çok eşsiz. Çoğu kloaka bir tür yarık oluşturur. Bazen dikey bir çatlak, bazen gülen yüz, bazen de ekşi bir yüz. Yeni fosilin ise V şeklinde bir yapısı var ve bir çift dışa doğru açılan dudaklara sahip. Doğa tarihinde böyle morfolojiye sahip hayvan gruplarına rastlamadık" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz Salı günü Current Biology dergisinde yayınlanan çalışma; açıklığın her iki tarafındaki büyük, pigmentli lobların yer aldığını ve kloakaların timsahlarınkine benzediğini dile getirdi.

Ayrıca kloakanın dış kenarlarında melanin pigmenti bulunduğu, yani bu açıklığın özel bir renge sahip olduğu gözlemlendi. Bu ayırt edici pigmentasyon, babunlara ve bazı semenderlere benzer şekilde havalandırma deliğini görüntülemek ve sinyal vermek için kullanıldığı anlamına gelebilir.

Vinther, "Görebildiğimiz kadarıyla bu kloaka öpüşmeye uygun değildi. Dinozorların çiftleşme deneyimi diğer canlılarınkine göre farklı gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.