Dinozorlar 66 Milyon Yıl Önce Ay'a Gitmiş Olabilir

Dinozorlar Ay'a gitmiş olabilir mi? 66 milyon yıl önce dinozorları yok eden asteroit sayesinde dinozor parçaları Ay'a ve hatta Mars'a kadar fırlamış olabilir. Bu, dinozorların sonunu getirse de Dünya'da büyük bir yenilenmeye yol açtığını gösteriyor.

Neil Armstrong, 1967'de Ay'a ayak basan ilk insan olmasına rağmen, dinozorlar 66 milyon yıl önce Armstrong'u yenmiş olabilir. İddia, Matt Austin tarafından Twitter'da yayınlanan 'The End of the World' adlı Peter Brannen'in kitabından kaynaklanıyor.

Yaklaşık 66 milyon yıl önce dev bir asteroit dünyaya çarptı ve dinozorların yok olmasına neden oldu. Uzmanlar, bu asteroit çarpmasından dolayı dinozor kalıntılarının Ay'a ve hatta Mars'a kadar gitmiş olabileceğini düşünüyor.

Başta NASA olmak üzere uzay ajansları Ay'dan örnek toplamaya devam ettikçe, dünyanın çeşitli bölgelerinden fosilleşmiş dinozor kalıntılarını keşfettiler. Şimdi ise bir uzay yazarı, dinozor kalıntılarının Ay'da ve Mars'ta bile keşfedilebileceğini öne sürdü.

Dinozorlar Ay'a fırlamış olabilir mi?

Bu inanılmaz iddia, Peter Brannen tarafından "Dünyanın Sonları: Volkanik Kıyametler, Ölümcül Okyanuslar ve Dünyanın Geçmiş Kitlesel Yokoluşlarını Anlama Arayışımız" adlı kitabında dile getirildi. Yazar Brannen, bir zamanlar en baskın tür olarak yeryüzünde hüküm süren dinozorların, kendilerini yok eden asteroitle birlikte uzaya gitmiş olabileceklerini iddia etti.

"Everest Dağı'ndan daha büyük bir kaya, bir mermiden yirmi kat daha hızlı hareket eden Dünya'ya çarptı. Asteroidin kendisi çok büyüktü. Dünya'ya yaklaşırken havayı o kadar şiddetli bir şekilde sıkıştırdı ki, kısa bir süre için Güneş yüzerinden daha sıcak hale geldi." ifadelerini kullandı.

Brannen, "Öyleyse muhtemelen Ay'da küçük dinozor kemiği parçaları bulunuyor" olabilir diyerek dinozorların dış gezegenlere fırlamış olabileceğini söylüyor.

Yazar ayrıca dinozorları Dünya gezegeninide yok eden asteroitin atmosferde bir uzay boşluğu deliği açtığını iddia etti. 66 milyon yıl önce Dünya'ya çarpan bu asteroit, gezegenimizin birkaç yıl boyunca kış yaşamasına yol açtı. Tüm bunlar bir hayli kötü görünüyor olabilir, ancak asteroit ıskalamış olsaydı Dünya'nın şu anki durumunda olmayacağına inanılıyor.

Uzmanlara göre, asteroit 30 saniye daha geç çarpsaydı Pasifik veya Atlantik okyanusuna dalabilirdi. Bu etki, büyük dalgaların oluşumuyla sonuçlansa bile dinozorların yok olmasına neden olmayacaktı.