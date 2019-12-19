Dinozorlar Meteor Çarpmasından Çok Önce Zehirlenerek Ölmüş Olabilirler

Yapılan son araştırmalardan bir tanesi, Dünya’ya çarpan meteordan önce yaşanan bir başka büyük felaketi gözler önüne serdi. Elde edilen bilgilere göre meteordan önce devasa bir zehirli gaz bulutu Dünya’yı sarmaya başlamış.

66 milyon yıl önce günümüzde Meksika’da yer alan Yucatan Yarımadasına düşen devasa meteorla Dünya’nın kaderi sonsuza kadar değişmişti. Gezegenimizin atmosferine ölümcül materyallerin yayılmasına ve birçok türün yok olmasına sebep olan çarpışması sonrası Dünya, karanlığa bürünmüştü. Meteorun çarpmadığı bir Dünya’nın nasıl olacağına dair birçok görüş ortaya atılmasına rağmen, bilim insanları meteor olmasa bile Dünya’daki birçok türün soyunu tüketecek bir başka felaketin daha yaşandığını ortaya çıkardılar.

Nature Communications dergisinde yayınlanan bilimsel çalışmada, Hindistan’ın Deccan Traps bölgesinde meteor öncesinde birçok volkanik patlama yaşandığı, yaşanan volkanik patlamaların atmosferi tamamen zehirleyebilecek kapasitede gaz yaymış olabileceği bilgisi paylaşıldı.

Yapılan kazılar sonrasında bilim insanları, dönemin kimyasal durumunu ortaya çıkarabilecek materyallere ve fosillere eriştiler. Meteorun çarpmasından kısa bir süre öncesine ait olduğu görülen kimi deniz kabuklarından alınan örneklerde, zehrin oldukça yayıldığı görüldü.

Makalenin başyazarı Kyle Meyer, “İlk defa Deccan Traps bölgesinde yaşanan volkanik patlamaların farklı iklimsel ve çevresel etkilerine dair tek bir malzemeyi analiz ederek, önemli bilgilere ulaştık” açıklamasını yaptı. Meyer, “Deniz sıcaklıklarının ani bir ısınma sinyali gösterdiği aynı örneklerin aynı zamanda en yüksek cıva konsantrasyonlarını içermesi; bu konsantrasyonların önemli bir modern endüstriyel cıva kontaminasyon alanına benzer büyüklükte olduğunu görmek inanılmaz şaşırtıcıydı.” açıklamasını yaptı.

Nihayetinde dinozorların ve diğer antik türlerin yok olmasında hangi çevresel etkenin daha fazla etkili olduğunu belirlemek çok zor. Buna rağmen bazı türler bu volkanik zehirlenmeden, diğer türler ise çarpışma dolayısıyla ölmüş olabilirler.