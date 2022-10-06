Dinozorları Öldüren Asteroitle İlgili Yeni Kanıtlar Bulundu

Yeni bir araştırma, dinozorları tamamen yok ettiğine inanılan asteroidin aynı zamanda küresel bir tsunamiye de neden olmuş olabileceğini iddia ediyor. 66 milyon yıl önce, bir şehir büyüklüğündeki devasa bir asteroit Dünya'ya çarparak dinozorları yok etti. Olay o zaman Dünya'yı âdeta etkili bir şekilde sıfırladı ve insanoğlunun şu an bulunduğu yere ulaşmasına yol açtı.

Ama bu sadece dinozor öldüren bir asteroit değildi. American Geophysical Union Advances dergisinde yayımlanan yeni çalışmaya göre şehir genelini kapsayan asteroit bir dizi felaket olayına da yol açtı. Araştırmacılar, asteroitin çarpmasından sonraki 48 saat içinde devasa dalgaları olan bir tsunaminin oluştuğunu söylüyor.

Tsunami Tüm Tortu Tarihini Sıfırlamış Olabilir

Tsunaminin, o zamanlar okyanusun dibinde korunan tortu tarihini tamamen yırtıp sıfırlayacak kadar güçlü olduğu söyleniyor. Dahası, dinozor öldüren asteroidin yarattığı tsunaminin izlediği yolun kanıtını bulduklarını söylüyorlar. Bu yol, Dünya'nın dört bir yanından 120'den fazla okyanus tortu çekirdeğini inceleyerek keşfedildi.

Yazarlar, küresel bir tsunaminin simülasyonunun ilk kez bir bilimsel dergide yayınlandığını söylüyor. Çalışmanın başyazarı Molly Range, "Bu tsunami okyanus tabanındaki tortuları Dünya'nın yarısında bozacak ve aşındıracak kadar güçlüydü." dedi.

Çalışma, çarpmanın yarattığı tsunaminin, depremlerin neden olduğu modern tsunamilerden bin kat daha güçlü olduğunu söylüyor. 1000 yıldan fazla bir süredir insanları uzaklaştırdığına inanılan Şili mega depreminden bile daha güçlü olduğuna inanılıyor.