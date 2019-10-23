Dinozorların Nasıl Tamamen Yok Olduğu Açıklandı!

Yaklaşık 66 milyon yıl önce gerçekleşen ve dünyaya asteroit çarpması ile sonuçlanan kazada geriye harabe şeklinde bir gezegen kaldığı düşünülüyor. Araştırmacılar, asteroitin çarpmasına rağmen tüm dinozorların neslinin nasıl tükendiğini açıklayacak bir yol buldu.

Okyanuslar Asitleşti!

Bilim insanları asteroit çarpmasının dinozorlar için nasıl kitlesel yok olma ile sonuçlandığını uzun bir süredir tartışıyorlardı. Sonuç olarak baktığımızda dünyanın bir yerlerinde canlı kalan dinozorların bulunması ve bunların çoğalarak neslini devam ettirmesi gerekmekteydi.

Bunu açıklayan teoriler ağırlıklı olarak dünyanın ikliminin bozulması ile açıklanmaktaydı. Yeni araştırmalar bunun kısmen doğru olduğunu ve çarpışmanın ekolojik çöküşe yol açıp okyanusların asitlenmesine yol açtığını ortaya koyuyor.

Pazartesi günü yayınlanan araştırmada okyanusların çarpışma öncesinde asitlik oranında bir artış yaşamadığını ortaya çıkardı. Fakat daha sonra pH değerlerinde hızlı bir düşüş oldu ve bu da okyanusları önemli bir ölçüde asidik hale getirdi. Yapılan araştırmalarda kullanılan fosiller olayı doğruladı ve bu olayın ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne serdi.

Bu olay planktonların ölmesine ve yaşam ağının şiddetli bir şekilde bozulmasına neden oldu. Özellikle okyanusun üst katmanlarındaki yaşam, karbon döngüsünü bozacak derecede öldü. Verilere göre her şeyin eski şekilde toparlanması birkaç milyon yıl sürdü.

Sonuç olarak canlılığın ve yaşamın bu denli bozulması, dinozor neslinin de tamamen yok olması ile sonuçlandı.