Microsoft DirectStorage 1.1 Oyunları Üç Kat Daha Hızlı Açacak

Microsoft'un oyunların açılma süresini kısaltmak üzere tasarladığı DirectStorage 1.0 hazır olmasına rağmen hala çoğu oyun için eklenmiş değil. Öte yandan bu konuda çalışmalarını sürdüren Microsoft, yakın zamanda yayınlanması beklenen DirectStorage 1.1'i tanıttı.

Temelde bir bellek erişim yazılımı olan DirectStorage, API olarak oyunların dosyalara çok daha hızlı ulaşmasını sağlıyor. DirectStorage eklenen oyunlarda açılma süresi ve yeni harita yükleme gibi konularda kayda değer düşüşler gözlemleniyor. Windows için özel olarak sunulan bu API, kullanıcıların oyun deneyimini bir hayli yükseltiyor.

DirectStorage 1.1 Üç Kat Daha Hızlı!

Yeni tanıtılan DirectStorage 1.1, depolama ile GPU arasındaki iletişimi çok daha kolay getiriyor. Sıkıştırılan verilerin açılmasını hızlandıran API, oyunlarda kayda değer hız artışı sağlıyor. DirectStorage 1.1'in oyunların açılma süresini üç kat azaltacağı düşünülüyor.

DirectStorage 1.1'in direkt olarak GPU üzerinde çalışması hakkında konuşan proje yöneticisi Cassie Hoef, "Bu en çok talep edilen özelliklerimizden biriydi. Oyun içerisindeki harita, kaplama ve karakterlerin aktarılması ve sıkıştırılması, yükleme sürelerini uzatıyor ve açık dünya sahnelerinde ne kadar ayrıntı eklenebileceğini sınırlıyor. Tam da bu konuda devreye giren DirectStorage 1.1, ekran kartlarının sorumlu olduğu tekrarlanabilir görevleri paralel olarak gerçekleştirmede son derece verimli." dedi.

Açıklanan verilere göre 5.6 GB boyutundaki bir dosyanın işlemcinin gücüyle 2.36 saniyede, DirectStorage 1.1 destekli GPU gücüyle 0.8 saniyede açıldığı belirtildi. Bu veriler ışığında yeni API'ın oyunları teknik olarak 3 kat daha hızlı açacağını söylemek mümkün.