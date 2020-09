DIRT 5 Çıkış Tarihi Bir Kez Daha Ertelendi

Merakla beklenen yarış oyunu için geçtiğimiz ay erteleme kararı alınmıştı. Erteleme kararı neticesinde DIRT 5, 16 Ekim 2020 tarihinde piyasaya sürülecekti. Milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen DIRT 5, bir kez daha ertelendi. Codemasters tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre DIRT 5 video oyununun çıkış tarihi ileri bir tarihe ertelendi. DIRT 5 çıkış tarihi ile ilgili detaylar haberimizde.

DIRT 5 isimli video oyununun çıkış tarihi ilk olarak Mayıs ayında düzenlenen Inside Xbox etkinliğinde duyurulmuştu. 5 Ekim tarihinde çıkış yapması beklenen yarış oyunu 9 Ekim tarihine ertelenmişti. Codemasters, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada bir eteleme kararı daha aldıklarını belirtmişti ve yeni çıkış tarihini 16 Ekim olarak açıklamıştı.

Geliştirici ekip, bugün resmi Twitter hesabı üzerinden bir kez daha açıklama yaptı. DIRT 5 için bir erteleme kararı daha aldıklarını belirten Codemasters tarafından yapılan açıklamada, yarış oyununun yeni çıkış tarihini duyurdu. Off-road yarış deneyimi sunan video oyunu, alınan erteleme kararı neticesinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için yaklaşık üç hafta gecikmeli çıkacak.

Çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen Codemasters'in yeni yarış oyunu, 3 Kasım 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Video oyununun Amplified Edition isimli sürümü ön sipariş veren oyuncular, yarış oyununa 3 Kasım 2020 tarihinden itibaren erişebilecek. PlayStation 5 ve Xbox Series X sürümleri 2020 yılının sonlarında, Stadia sürümü ise 2021 yılının başlarında satışa sunulacak.

Codemasters tarafından alınan DIRT 5 için bir kez daha alınan erteleme kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merakla beklenen yarış oyunu DIRT 5 erteleme kararı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.

News: DIRT 5 will now launch on November 6 for Xbox One, PS4 and PC. #XboxSeriesX and #PS5 versions still launching later this year.



Our road trip just got a little bit longer. Thank you for being part of the journey with us. 🖐️ ❤️ pic.twitter.com/p5c8MDUfKo