Merakla Beklenen Yarış Oyunu DIRT 5 Çıkış Tarihi Ertelendi

Oyun erteleme duyuruları gelmeye devam ediyor. Halo Infinite'in ardından DIRT 5 için de erteleme kararı alındı. Merakla beklenen sunan DIRT 5 çıkış tarihi ertelendi. Peki, off-road yarış deneyimi sunacak DIRT 5 ne zaman satışa sunulacak? DIRT 5 erteleme kararı ile ilgili detaylar haberimizde.

DIRT 5 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

DIRT 5 oyununun çıkış tarihi ilk olarak Mayıs ayında düzenlenen Inside Xbox etkinliğinde açıklanmıştı. 5 Ekim tarihinde çıkış yapması beklenen DIRT 5 9 Ekim'e ertelenmişti. Codemasters tarafından yapılan son açıklama ile birlikte DIRT 5 bir kez daha ertelendi. Off-road yarış deneyimi sunan video oyunu, alınan erteleme kararı neticesinde bir hafta gecikmeli çıkacak.

Çok sayıda oyuncu tarafından merakla beklenen Codemasters'in yeni yarış oyunu, 16 Ekim 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. PlayStation 5 ve Xbox Series X sürümleri 2020 yılının sonlarında, Stadia sürümü ise 2021 yılının başlarında çıkışın gerçekleştirecek.

DIRT 5'i Steam, PlayStation mağazası ve Xbox mağazası üzerinden önsipariş verebilirsiniz. DIRT serisinin yeni oyununu ön sipariş veren oyuncular, oyuna 13 Ekim'den itibaren erişim sağlayabilecek. Steam'de standart sürüm 92 TL, Amplified sürüm 119 TL önsipariş fiyat etiketine sahip.

Merakla beklenen yarış oyunu PlayStation mağazasında standart sürüm 299 TL, Amplified sürüm ise 409 TL önsipariş fiyat etiketine, Xbox mağazasında ise standart sürüm 197,50 TL, Amplified sürüm 255 TL önsipariş fiyat etiketine sahip.

Codemasters tarafından alınan DIRT 5 erteleme kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merakla beklenen yarış oyunu DIRT 5 erteleme kararı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.