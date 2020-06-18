DiRT 5 Kariyer Modu İlk Detaylar Gün Yüzüne Çıktı

DiRT 5, son gerçekleştirilen Inside Xbox programı sırasında duyurulmuştu. Codemasters tarafından geliştirilen DiRT serisinin yeni oyunu, 9 Ekim 2020 tarihinde öncelikli olarak PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak. PlayStation 5 ve Xbox Series X versiyonları için daha ileri bir tarihi beklememiz gerekecek. Codemasters, DiRT 5 oyununun kariyer modu hakkında önemli detaylar bugün itibarıyla paylaştı.

DiRT 5 Kariyer Modu Nasıl Olacak?

Kariyer moduna klasik olarak tecrübesiz bir seviyede başlayacak ve dünya genelinde isim yapmaya giden merdivenleri tek tek tırmanacağız. Bu süreçte de dünyanın en büyük Off-Road yarışçılarının bulunduğu çeşitli disiplinlerde mücadele edeceğiz. DiRT 5 oyununda Alex 'AJ' Janicek (Troy Baker) ve kısa sürede baş düşmanımız olacak Bruno Durand (Nolan North) olmak üzere iki öne çıkan karakter olacak.

Bu iki ismin haricinde oyunlardan ve motor sporu kültüründen daha başka önemli isimler de karşımıza çıkacak. Mesela D.I.R.T. Comedy ile tanınan James Pumphrey ve Donut Media kanalından Nolan Sykes'ı da görebileceğiz. Bununla birlikte, Donut Media tarafından düzenlenecek ve özel konuklara yer verilecek olan DIRT Podcast ile DiRT 5 oyununun kariyer modu daha gerçekçi bir hissiyat yaratacak.

Birleşik Devletler'den Çin'e kadar uzanan toplamda beş bölümlük bir kariyer modu sizi bekliyor olacak. Katılımda bulunmak isteyeceğiniz etkinliği seçebileceksiniz ama ne kadar fazla etkinlik tamamlarsanız, ana etkinliği açmanıza olanak tanıyacak o kadar kredi kazanacaksınız. Bununla birlikte oyun içi ödüller, performansınıza ve itibar seviyenize dayalı olacak. Eğer dilerseniz bu modu dört oyuncuya kadar aynı sistem üzerinden kooperatif olarak oynayabileceksiniz. Baş sıralarda bitiren oyuncuların kazanımları, doğrudan ana oyuncunun kariyer aşamasına sayılacak.

Son olarak, DiRT 5 oyununda Throwdown meydan okumaları da olacak. Kariyer modunda karşınıza çıkacak olan bu meydan okumalarda, dünya genelindeki en kuvvetli rakipler ile bire birde mücadele edeceksiniz.