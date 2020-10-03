Geçtiğimiz haftalarda Xbox Series için çıkış tarihi açıklanan DIRT 5 oynanış videosu yayımlandı. Codemasters tarafından geliştirilen yarış türündeki vide oyununun YouTube kanalı üzerinden yayımlanan oynanış videosu, oyuncuların yoğun ilgisine maruz kaldı. Peki, DIRT 5 isimli yarış oyununun yayımlanan oynanış videosu neler sunuyor? İşte oyuncularla paylaşılan oynanış videosu ile ilgili tüm merak edilenler!

DIRT 5 Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Milyonlarca oyuncunun çıkışını iple çektiği video oyununun Xbox Series için çıkış tarihi geçtiğimiz haftalarda CodeMasters'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile beraber belli olmuştu. Dün yayımlandığından beri ilgi odağı haline gelen DIRT 5 oynanış videosu, oyunun çıkışını merakla beklemeye başlayan oyuncuların daha da çok heyecanlanmasına neden oldu. Oynanış videosu, oyunculara oyun hakkında oldukça önemli ipuçları verdi.

Point-toPoint yarışların nasıl olacağının gösterildiği oynanış videosu, video içerisinde bekleyenlerine sunduğu yarışın yanı sıra oyuncuların sürüş mekaniğinin ve oyunun grafiklerinin nasıl olduğuna dair önemli bilgiler elde etmesine yardımcı oldu. DIRT 5'in oyuncuların merakını gidermek üzere yayımlanan videosu, oyunculara ayrıyeten point-to-point yarışların zorluğu hakkında da bilgilenmesini sağladı.

DIRT 5'in yayımlanan videosunda point-to-point yarıştan küçük bir örnek görüyoruz. Point-to-point yarış türünün diğer yarış türlerine kıyasla ne kadar zor olduğunu öğrenmemiz için güzel bir örnek olarak sunulan video, oyunda yer aldığımız yarışlarda ne kadar çok zorlanabileceğimize ışık tutuyor. Point-to-point yarış türünden küçük bir örneğin gösterildiği videoda da gördüğümüz üzere yol boyunca önümüze yeni yeni zorluklar çıkıyor ve zaman ilerledikçe önümüze neler çıkacağıan dair tahmin yürütmemiz bir hayli zor görünüyor.

Yayımlanan oynanış videosunun ön plana çıkardığı başka bir nokta ise point-to-point yarış türünün avantajlarıdır. Yol boyunca yeni yollar gördüğümüz bu yarış türü diğerlerinden farklıdır. Yarış türü, birbirini tekrar eden yolları tekrar tekrar göstermiyor. Oyuncular, birbirini tekrar eden yolları tekrar tekrar görmenin aksine oyun ilerledikçe önüne hangi zorlukların çıkacağını bile tahmin etmekte zorlanıyor ve yarışçıların bir hayli geride olmasına rağmen önüne çıkan küçük bir engelin bile kendisini inanılmaz geride bırakabileceğini biliyor.