DIRT 5 PS5 Oynanış Videosu Yayımlandı

Çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen yarış türündeki video oyunu DIRT 5'in PlayStation 5 sürümüne ait oynanış videosu yayımlandı. DIRT 5 PS5 oynanış videosu ile ilgili detaylar haberimizde.

DIRT 5 PS5 Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Codemasters tarafından geliştirilen DIRT 5'in PlayStation 5 sürümüne ait yeni bir oynanış videosu yayımlandı. Yayımlanan DIRT 5 PS5 oynanış videosunda Codemasters direktörü David Springate'in oldukça önemli açıklamaları yer alıyor. Springate tarafından yapılan açıklama ile beraber oyunun PS5 sürümü ile ilgili önemli bilgilere sahip olma imkanı buluyoruz.

Springate tarafından yapılan açıklamaya göre milyonlarca oyuncu tarafından merakla beklenen yarış oyunu, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'te 120 FPS'te çalışacak. Oyunun Xbox Series X sürümünde de 120 FPS'te çalışacağı belirtildi. Oyuncular, video oyununu yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5 ve Xbox Series X'te daha akıcı bir şekilde oynama fırsatı elde edecek.

Codemasters direktörü David Springate, yarış türündeki video oyununun PS5 sürümünün DualSense desteğine sahip olacağını açıkladı. DualSense'in sahip olduğu uyarlanabilir tetikleyiciler, oyunculara farklı yüzeylerde farklı tepki verecek. DIRT 5 hayranlarının video oyununu oynarken DualSense'ten alacakları tepki, aracın altındaki zemine bağlı olarak değişiklik gösterecek.

David Springate, yarış oyununu yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 üzerinden kulaklık ile oynayacak oyuncular için Tempest 3D AudioTech motorundan yarlanarak 3D ses desteği eklediklerini açıkladı. Oyuna eklenen 3D ses desteği sayesinde oyuncular oyun içerisinde herhangi bir müziği dinlerken aynı zamanda çevreden gelen sesleri de gerçek hayatta olduğu gibi gerçekçi bir şekilde işitme imkanına sahip olacak.

DIRT 5 PS5 Çıkış Tarihi

DIRT 5 isimli video oyununun çıkış tarihi ilk olarak mayıs ayında düzenlenen Inside Xbox etkinliğinde duyurulmuş ancak 5 Ekim tarihinde çıkması beklenirken 9 Ekim tarihine ertelenmişti. Zaman içerisinde düzenli olarak ertelenmeye başlayan video oyunlarından biri haline gelen DIRT 5'in PlayStation 5 çıkış tarihinin 12 Kasım olduğu belirtildi. PlayStation 4 sahiplerinin oyunu PlayStation 5'te oynamak için ayrıyeten satın alma işleminde bulunmasına gerek olmayacak.