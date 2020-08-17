DiRT 5 Sistem Gereksinimleri Codemasters Tarafından Duyuruldu

Bu yılın merakla beklenen oyunlarından olan DiRT 5 hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor. Codemasters, PC oyuncuları için önemli bir açıklamada bulundu. DiRT 5 sistem gereksinimleri en nihyatinde ortaya çıktı. Detaylarını da haberimizde bulabilirsiniz.

Ralli oyunları arasında önemli bir yere sahip olan DiRT serisinin yeni oyunu, hem mevcut nesil hem de yeni nesil için geliştirilmeye devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde aldığımız erteleme haberi ile 16 Ekim 2020'yi beklemeye başladığımız DiRT 5, bu tarihte PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacakken PlayStation 5 ve Xbox Series X versiyonları da bu yıl bitmeden satışa sunulacak. Stadia kullanıcıları ise 2021 yılının başlarını beklemek durumundalar.

Serinin yeni oyunu, öncekiler gibi dünyanın dört bir yanına gidecek ve zorlu yarışlara katılacaksınız. DiRT 5 geniş bir hikaye anlatımlı kariyer modu ile gelecek. Çizgisel olmayan aşama kaydetme sistemi sayesinde, istediğiniz etkinliği seçebilmeniz mümkün olacak. Etkinliklerde kullanabileceğiniz araç yelpazesinin de oldukça geniş olacağı söyleniyor. Öyle ki modern ralli araçlarına ek olarak Buggy, Unlimited Truck ve Rock Bouncer dahil çok çeşitli araç sınıfları olacak. Ayrıca logo düzenleyicisi ve önceki DiRT oyunlarından çok daha fazla özelleştirme seçeneğinin sunulacağı söyleniyor.

Oyunu tercihen tek başınıza olduğu kadar, bölünmüş ekranda dört oyuncuya kadar arkadaşlarınız ile oynayabilmeniz de mümkün olacak.

DiRT 5 Sistem Gereksinimleri Ne Seviyede?

Eğer DiRT 5'i bilgisayarınızda oynayacaksanız ve / veya bu oyun için sistem toplamayı planlıyorsanız, rahat bir şekilde oynayabilmek için en aşağı Intel Core i3 2130 veya AMD FX 4300 işlemcili, 8 GB belleği ve NVIDIA GTX 970 veya AMD RX 480 ekran kartı olan bir sisteme ihtiyacınız olacak. Ayrıca işletim sistemi olarak da 64-Bit Windows 10 kurulu olmalı. Yani Windows 7 veya Windows 8 kullanıyorsanız, bu oyunu oynamanız ne yazık ki mümkün olmayacak.

En Düşük ve Önerilen olmak üzere ikiye ayrılmış olan sistem gereksinimleriyle ilgili tüm detaylara aşağıdan bakabilirsiniz.

DiRT 5 En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-Bit Windows 10 (18362)

İşlemci: Intel Core i3 2130 / AMD FX 4300

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 / AMD RX 480 (DirectX12 Grafik Kartı)

DirectX: Versiyon 12

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 60 GB

Ses Kartı: DirectX Uyumlu

DiRT 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri