PC, PlayStation 4 ve Xbox One sürümleri için birçok kez erteleme kararı alan CodeMasters tarafından DIRT 5 Xbox Series çıkış tarihi açıklandı. Codemasters tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama neticesinde milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen yarış oyunu DIRT 5'in Xbox Series X ve Xbox Series S sürümlerine ne zaman çıkacağı belli oldu. Peki, yeni nesil Xbox konsolları için DIRT 5 çıkış tarihi ne zaman? Popüler yarış oyununun yeni nesil Xbox konsollarına ne zaman çıkacağı ile ilgili detaylar haberimizde.

DIRT 5 Xbox Series Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Codemasters, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada DIRT 5 video oyununun Xbox Series X ve Xbox Series S platformlarına ne zaman çıkacağını duyurdu. Geliştirici Codemasters tarafından yapılan açıklamaya göre off-road yarış deneyimi sunan DIRT 5, herhangi bir erteleme kararı alınmazsa 10 Kasım tarihinde Xbox Series X ve Xbox Series S platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

Codemasters, yarış oyununun PC, PlayStation 4 ve Xbox One paltformları için çıkış tarihini ilk olarak mayıs ayında düzenlenen Inside Xbox etkinliğinde duyurmuştu ancak o günden sonra birkaç kez erteleme kararı alarak oyuncuların tepkine maruz kaldı. Codemasters tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre DIRT 5, PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına 3 Kasım tarihinde çıkacak.

Video oyununun Stadia sürümü 2021 yılının başlarında, PlayStation 5 sürümü ise 2020 yılının sonlarında çıkması bekleniyor. DIRT 5'in Xbox One sürümüne sahip olan oyuncular, Xbox Series X ve Xbox Series S sürümlerine ücretsiz olarak sahip olabilecek. Aynı durumun PlayStation 5 için de geçerli olacağı belirtiliyor.

Codemasters yeni nesil Xbox konsolları için çıkış tarihi bilgisinin yanı sıra yeni bir oynanış videosu da yayımlandı. Etkileyici grafiklere sahip olan DIRT 5'in oynanış videosunda araçları buzlu New york East River pistinde Ford ve Peugeot ralli yarıştığını görüyoruz. 2 dakika 6 sanyie uzunluğundaki oynanış videosu, oyunun çok başarılı bir atmosfere sahip olduğunu gözler önüne seriyor.