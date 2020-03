DiRT Rally 2.0 Game of the Year Edition Duyuruldu

Yarış oyunları ile ünlü olan Codemasters, geçtiğimiz sene birbirinden kaliteli iki oyun ile karşımıza çıkmıştı. DiRT Rally 2.0 bunlardan ilkiydi. 2018 yılının sonlarına doğru PC, PlayStation 4 ve Xbox One için duyurulmuş olan oyun, geçtiğimiz yılın Şubat ayı içerisinde satışa sunulmuştu.

İçerik anlamında tatmin edici bir şekilde karşımıza gelmiş olan DiRT Rally 2.0, aradan geçen bir senelik süreçte dört sezona ayrılmış olan sayısız yeni araba, yeni pist ve logo paketleri ile zengin bir içerik desteği görmüştü. 24 Mart 2020 tarihinde de Colin McRae Flat Out Pack yayınlanacak.

Eğer oyunu henüz satın almadıysanız ve almayı istiyorsanız, birazcık daha beklemenizi öneriyorum. Codemasters, 27 Mart 2020 tarihinde DiRT Rally 2.0 Game of the Year Edition versiyonunu satışa sunacak. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak olan bu versiyon ile Colin McRae Flat Out Pack içeriğine ek olarak dört sezona ayrılmış olan içeriklerin tamamına sahip olabileceksiniz. Yani toplamda seksenden fazla araba ve yirmiden fazla mekan söz konusu.

Halihazırda standart sürüme sahip olan oyuncular ise kullandıkları sisteme bağlı dijital platform üzerinden Game of the Year Edition versiyonuna yükseltme yapabilecekler.

Duyuru sonrasında DiRT Rally 2.0 Oyun Yönetmeni Ross Gowing, "Topluluğumuz ile çalıştığımız ve DiRT Rally 2.0'ı geliştirdiğimiz on iki ayın ardından, hem mevcut hayranlarımıza hem de markayla yeni tanışan oyunculara bir bütün paket sunmak harika." yorumunda bulundu ve devam etti: "Colin McRae: FLAT OUT Pack'i eklemek de cabası ve DiRT Rally 2.0 bölümünü kapatmanın ve rallinin geleceğine odaklanmanın en iyi yolu."

Gowing tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, geliştirici ekip sıradaki DiRT Rally oyunu için çalışmalara başlayacakmış gibi görünüyor. Hatta belki çok önceden başlanmış, artık vites yükseltilecek de olabilir.