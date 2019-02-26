DiRT Rally 2.0 için İnceleme Puanları Yayınlanıyor

Piyasada az sayıda bulunan ralli oyunlarının bir yenisi olacak DiRT Rally 2.0, standart sürümü ile yarın satışa sunulacak. Bizleri gerçekçi bir ralli deneyiminin beklediği oyunun ilk inceleme puanları da yayınlandı. Bakalım DiRT Rally 2.0, DiRT Rally'nin çizgisini devam ettirebiliyor mu?
Deluxe Edition sahiplerinin 22 Şubat 2019 tarihinde erişim sağlayabildikleri DiRT Rally 2.0, geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde sürpriz bir şekilde duyurulmuştu. Codemasters tarafından PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmiş olan oyunda, Yeni Zelanda, Arjantin, İspanya, Polonya, Avustralya ve ABD olmak üzere altı farklı bölgeden çok çeşitli etaplarda, geçmişten günümüze uzanan ralli araçları ile mücadele vereceğiz. Resmi FIA World Rallycross Championship lisansı da bulunan oyunun, ilk DiRT Rally ile benzerlik gösterecek olan bir kariyer modu ile geleceğini de söylemeden geçmeyelim.
PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarının genelini kapsayan inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.
DiRT Rally 2.0 İnceleme Puanları
3DJuegos - 8.5 / 10
4Players.de - 85 / 100
COGconnected - 90 / 100
Cubed3 - 9 / 10
DarkStation - 90 / 100
Demon Gaming - 8 / 10
Everyeye.it - 8.8 / 10
Game Informer - 8.75 / 10
Game Rant - 4 / 5
Gameplanet - 9.0 / 10
GameSpew - 8 / 10
GameStar - 90 / 100
Gaming Nexus - 8.8 / 10
GamingTrend - 80 / 100
Generación Xbox - 9.2 / 10
Hardcore Gamer - 4.5 / 5
Hobby Consolas - 86 / 100
IGN - 8.5 / 10
IGN Italia - 8.4 / 10
IGN Spain - 8.1 / 10
InsideGamer.nl - 9.2 / 10
Jeuxvideo.com - 17 / 20
Metro GameCentral - 8 / 10
Multiplayer.it - 8.7 / 10
PC Gamer - 87 / 100
PCGamesN - 9 / 10
PlayStation LifeStyle - 8.0 / 10
PlayStation Universe - 8 / 10
Push Square - 9 / 10
Screen Rant - 4 / 5
Slant Magazine - 90 / 100
SomosXbox - 8.2 / 10
SpazioGames - 8.7 / 10
SquareXO - 10 / 10
Stevivor - 7.5 / 10
The Games Machine - 8.8 / 10
TheGamingReview.com - 9 / 10
TheSixthAxis - 9 / 10
Twinfinite - 4 / 5
Vandal - 8.2 / 10
VideoGamer - 7 / 10
Wccftech - 8.5 / 10
We Got This Covered - 90 / 100
Xbox Achievements - 80 / 100
Xbox Enthusiast - 9 / 10
Xbox Tavern - 8.5 / 10
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