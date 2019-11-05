DiRT Rally 2.0'ın Deneme Sürümü PS4 ve Xbox One için Yayınlandı

Ralli oyunlarına ilginiz varsa ve henüz DiRT Rally 2.0 oyununu satın almamışsanız, öncesinde bir göz atmayı isteyebilirsiniz. Codemasters, yaptığı duyuru ile DiRT Rally 2.0 oyununun deneme sürümünü yayınladı.

PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında yayınlanmış olan deneme sürümünü PlayStation Store veya Microsoft Store üzerinden şu andan itibaren indirebilirsiniz.

Deneme sürümünün içeriğinde Rally ve Rallycross modları, FIA World Rallycross Championship etkinliği kapsamında Yeni Zelanda'dan İspanya'ya kadar uzanan çeşitli etaplar, Volkswagen, Audi, Peugeot, Renault, Ford ve Subaru dahil farklı ralli arabalarına ek olarak MINI Cooper S, DS21 ve Lancia Fulvia HF gibi klasik modellerin de direksiyonuna geçme şansınız olacak.

Bunların yanı sıra özelleştirme seçenekleri de sunulacak. Bu sayede, herhangi bir yarışa başlamadan önce değişken hava koşulları ve etaba göre arabanıza ince ayar çekerek azami performans alabilmeniz mümkün olacak.

Eğer PlayStation Plus aboneliğiniz var ise, standart sürümü 89.70 TL, dijital Deluxe sürümünü 119.70 TL veya Super Deluxe sürümünü 259.50 TL gibi bir fiyata alabilirsiniz. Eğer Xbox Game Pass aboneliğiniz varsa da ek bir ücret ödemeden konsolunuza indirebilmeniz mümkün oluyor.

26 Şubat 2019 tarihinde Arjantin, Avustralya, Yeni Zelanda, Polonya, İspanya, Birleşik Devletler, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Monte Carlo, İsveç ve Galler olmak üzere on iki farklı bölgeden fazlaca etap, on üç kadar FIA Dünya Rallycross Şampiyonası parkuru ve Dünya Rallycross dahil elli kadar ralli arabası ile çıkışını yapmış olan oyuna daha sonradan yayınlanan ikinci ve üçüncü sezon içerikleri ile yeni yeni arabalar, etaplar ve özel logo paketleri dahil olmuştu. Dördüncü sezon içerikleri ise 19 Kasım 2019 tarihinde yayınlanacak ve Killarney International Raceway pisti, Lydden Hill, özel logo paketleri ve sekiz yeni araba gelecek.