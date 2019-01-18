DiRT Rally 2.0'ın Rallycross Etapları ve Araçları Gösterildi

Geliştirdiği yarış oyunları ile ün salmış olan Codemasters, Onrush sonrasında DiRT Rally 2.0 ile geri dönüş yapacak. Yayınlanan yeni fragmanlar, oynanış videoları ve detaylı bilgiler ile birlikte oyun hakkında epey bir bilgi edinmiştik. Kısa bir süre önce yeni bir fragman daha yayınlandı. Codemasters, DiRT Rally 2.0 oyununun etaplarını ve arabalarını gösterdi.

İlk DiRT Rally oyununun sağladığı başarıdan sonra, bir devam oyununun gelmesi bekleniyordu. Uzun bir aradan sonra DiRT Rally 2.0, geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde duyurulmuştu. 22 Şubat 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulması beklenen oyun, DiRT Rally oyununa göre daha gelişmiş olacak.

Yayınlanmış olan yeni fragman, FIA World Rallycross Championship etkinliklerine bir bakış atmamızı sağlıyor. DiRT Rally 2.0, 2018 FIA World Rallycross Championship etkinliğinden Mettet, Silverstone ve Circuit de Barcelona-Catalunya da dahil olmak üzere sekiz pist içerecek. Buna bağlı olarak da dört farklı araç sınıfı ile satışa sunulacak: Supercars, RX2, RX Super 1600s ve RX Crosskarts. Ancak pistler ve arabalar bu kadarla sınırlı olmayacak. Codemasters, DiRT Rally 2.0 oyununun çıkışı sonrasında, Group B Rallycross sınıfı da dahil olmak üzere mevsimsel içeriğe bağlı olarak daha fazla pistin ve aracın oyuna ekleneceğini duyurdu.