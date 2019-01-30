DiRT Rally 2.0'ın Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Söz konusu yarış oyunları olduğunda, Codemasters akla gelen ilk isimlerin arasında yer alır. Son olarak, eski Evolution Studios çalışanlarının geliştirdiği Onrush oyununun yayıncılığını yapan şirket, şimdi de bünyesindeki bir ekip ile DiRT Rally 2.0 üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde duyurulmuş olan ralli simülasyonu, 26 Şubat 2019 tarihinde satışa sunulacak. Çıkışına az bir zaman kalmışken, yeni bir duyuru ile daha karşılaştık. Codemasters, DiRT Rally 2.0 oyununun sistem gereksinimlerini açıkladı.

Yeni Zelanda, Arjantin, İspanya, Polonya, Avustralya ve ABD olmak üzere altı farklı bölgedeki sayısız etaplarda, geçmişten günümüze kadar uzanan zamandaki çok çeşitli ralli arabaları ile rekabete gireceğimiz DiRT Rally 2.0 oyununun FIA World Rallycross Championship lisansı da bulunuyor. Görsellik açısından ise oldukça etkileyici bir seviyede olduğunu söylemek gerek. Peki böyle bir oyunu bilgisayarlarında oynayacak olan oyuncuların sistemlerinin nasıl bir konfigürasyona sahip olmaları gerekiyor? Codemasters tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, Intel Core i3 2130 veya AMD FX4300 işlemcili, belleği 8 GB ve ekran kartı da AMD HD7750 veya NVIDIA GTX 650 Ti olan bir sistem, oyunu en düşük ayarlarda oynamanıza olanak tanıyacak.

En düşük sistem gereksinimlerinin tamamına ek olarak, önerilen sistem gereksinimleri için aşağıya bakabilirsiniz.

DiRT Rally 2.0 En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit), Windows 8 (64-Bit), Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: AMD FX4300 veya Intel Core i3 2130

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: AMD HD7750 veya NVIDIA GTX 650 Ti

DirectX: DirectX 11

DiRT Rally 2.0 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit), Windows 8 (64-Bit), Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X veya Intel Core i5 8600K

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: AMD RX Vega 56 veya NVIDIA GTX 1070

DirectX: DirectX 11