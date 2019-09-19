DiRT Rally 2.0 ve Dahası Bu Ayın Yeni Xbox Game Pass Oyunları Olacak

Microsoft Xbox Game Pass abonelerini sevindirmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere bu ayın başlarında Gears 5, Dead Cells ve Metal Gears Solid HD Collection gibi birbirinden kaliteli oyunlar ücretli abonelik servisine gelmişti. Yazılım devi ayın geri kalanı için seçilmiş olan oyunları duyurdu.

Bugün Jump Force ve Bloodstained: Ritual of the Night oyunları Xbox Game Pass servisine geliyorken, Eylül ayının sonlarına doğru DiRT Rally 2.0, Bad North ve LEGO Worlds oyunlarını abonelerin beğenisine sunacak.

Jump Force - 19 Eylül 2019 (Xbox One)

Geçtiğimiz Şubat ayında satışa sunulmuş olan Jump Force, Spike Chunsoft tarafından geliştirilmişti. Şeytani güçlerin insanlığa hükmetmek için dünyaya yayılmaları ile dünya ve Jump dünyalarını birbirinden ayıran çizgiler silikleşmeye başlamıştır. Goku, Luffy, Naruto ve daha birçok Shonen Jump karakteri de bir araya gelerek bu şeytani güçleri çok daha ileri gitmeden durdurma mücadelesine girişirler.

Bloodstained: Ritual of the Night - 19 Eylül 2019 (Xbox One)

Metroidvania türü bir oyun olan Bloodstained: Ritual of the Night, araştırma odaklı ve aksiyon içerikli bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bir simyagerin laneti nedeniyle vücudu yavaş yavaş kristalleşen Miriam karakterini yönetiyoruz. Hem karakterimizi hem de insanlığı kurtarmak için eski bir arkadaşı olan Gebel tarafından çağırılmış olan şeytanların istila ettiği bir şato boyunca mücadele etmemiz gerekecek.

Bad North - 26 Eylül 2019 (Xbox One)

Gerçek zamanlı taktiklere dayalı bir oyun olan Bad North, Roguelite türüne giren bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyundaki ana hedefimiz kralı öldürmüş olan Viking istilacılarına karşı krallığı müdafa etmek ve adada yaşayanları tahliye etmek için rehberlik etmek olacak. Adanın farklı planlamaları olduğu için Vikingler farklı farklı köşelerden saldırıda bulunabilecekler. Bu durumda da her defasında farklı bir strateji düşünmek gerekecek. İlerleyiş boyunca karşınıza ada halkını korumanıza yardımcı olacak evler de çıkacak. Vikingler meşalelerle evleri yakabildikleri için çok dikkatli olmanız gerekecek ama birimlerinizi ve savunmanızı altın kullanarak geliştirebildiğinizi de söylemeden geçmeyelim.

DiRT Rally 2.0 - 26 Eylül 2019 (Xbox One)

Yarış oyunları denince akla ilk gelenlerden Codemasters tarafından geliştirilmiş olan DiRT Rally 2.0, geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Arjantin, Avustralya, Yeni Zelanda, Polonya, İspanya, Birleşik Devletler, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Monte Carlo, İsveç ve Galler olmak üzere on iki farklı bölgeden fazlaca etabın ve FIA Dünya Rallycross Şampiyonası'ndan da on üç kadar parkurun bulunduğu oyunda, Dünya Rallycross dahil elli kadar ralli arabası arasından seçim yaparak değişen hava koşullarında rakiplerimize karşı rekabet ediyoruz.

LEGO Worlds - 26 Eylül 2019 (Xbox One)

2017 yılında satışa sunulmuş olan LEGO Worlds, LEGO tuğlalarından oluşan bir dünya yarattığımız sandbox bir oyun. Harita üzerinde dolaşarak karşınıza çıkan nesneleri toparladıkça Studs adı verilen oyun içi kredi ile ödüllendiriliyoruz. Karşınıza çıkan eşyaları kullanarak çeşitli yapılar inşa edebildiğiniz gibi hazır LEGO yapıları ile de dünyanızı oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca özel bir düzenleme aracını da kullanabilmeniz mümkün oluyor.