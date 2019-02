DiRT Rally 2.0, Yaz Mevsiminde VR Desteğine Kavuşacak

Geçtiğimiz sene, yarış oyunları açısından oldukça hareketli bir sene olmuştu. Forza Horizon 4, Onrush, MotoGP 18, The Crew 2, Assetto Corsa: Competizione ve V-Rally 4 oyunları satışa sunulmuştu. Bu sene de benzer bir hareketlilik olacakmış gibi görünüyor. Bu ay içerisinde çıkacak olan DiRT Rally 2.0 ise bu türü temsilen satışa sunulacak ilk oyun olacak. Bu bağlamda da serinin yeni oyunu ile ilgili yeni bilgiler gelmeye de devam ediyor. Codemasters, yazın DiRT Rally 2.0 oyununa VR desteğinin kazandırılacağını duyurdu.

İlk DiRT Rally oyununun beğenilmesi ve incelemelerden de yüksek notlar almasının ardından Codemasters, geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde bizleri sevindiren bir duyuru yapmıştı. DiRT Rally 2.0, geliştirilme aşamasındaydı. 26 Şubat 2019 tarihinde satışa sunulacak olan oyun, Xbox One, PC ve PlayStation 4 için geliştiriliyor. Yeni Zelanda, Arjantin, İspanya, Polonya, Avustralya ve ABD olmak üzere altı farklı bölgede, geçmişten günümüze kadar uzanan zaman dilimindeki çok çeşitli ralli arabaları ile mücadele edeceğiz. Buna ek olarak, FIA World Rallycross Championship lisansı da bulunan oyunda, Supercars, RX2, RX Super 1600s ve RX Crosskarts olmak üzere dört farklı Rallycross sınıfı da olacak.

Oyununun çıkış zamanı yaklaştıkça yeni duyurular yapmaya devam eden Codemasters, Oculus ile yapılan anlaşma neticesinde, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla, DiRT Rally 2.0 oyununa Yaz mevsiminde VR desteğinin getirileceğini duyurdu. Şimdilik kesin bir tarih verilmiş değil. Bu nedenle de yeni bir duyuruyu beklemek gerekecek. Tahminimizce fazla gecikmeyecektir.

We heard you. @Oculus heard you. DiRT Rally 2.0 + Oculus = this summer… #RisetotheChallenge pic.twitter.com/ZYefrplGL2