DiRT Rally, Humble Store Üzerinden Ücretsiz Dağıtılıyor

Epic Games Store sonrasında bir ücretsiz oyun haberimiz de Humble Store'dan. Codemasters'ın kaliteli ralli oyunu DiRT Rally, PC platformunda kısa bir süreliğine ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

DiRT Rally, 2015 yılının Aralık ayında on yedi araba ve Monte Carlo, Powys ve Argolis olmak üzere üç bölgeden otuz altı kadar pist ile satışa sunulmuştu. Daha sonradan yayınlanan güncellemeler ile Baumholder, Jamsa ve Varmland adında üç bölgenin yanı sıra Rallycross ve PvP modları da eklenmişti. Araç yelpazesinin de fazlaca geniş olduğu oyunda 1960'lı, 1970'li, 1980'li, 2000'li ve 2010'lu yılların yanı sıra, Group B, Group A, Group R, Rallycross ve Pikes Peak sınıflarında on altı otomobil üreticisinin çok çeşitli ralli otomobillerinin bulunduğunu söyleyelim.

Son olarak, 2015 yılının Temmuz ayında FIA World Rallycross Championship ve Codemasters arasında yapılan anlaşma doğrultusunda Lydden Hill Race Circuit, Lankebanen ve Höljesbanan pistleri de DiRT Rally oyununa eklenmişti.

Eğer bu oyuna ücretsiz sahip olmak istiyorsanız, buradan erişim sağlayabilirsiniz. GET THE GAME düğmesine bastıktan sonra, ekrandaki yönergeleri takip etmeniz gerekiyor. İşlemleri sorunsuz bir şekilde hallederek DiRT Rally oyununu Steam kütüphanenize eklemeniz durumunda daimi olarak sizin olacak.

Keyifli oyunlar dileriz!