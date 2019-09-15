DiRT Rally Şimdi de Steam'de Ücretsiz Dağıtılıyor

Eğer DiRT Rally oyununun geçtiğimiz ay Humble Store üzerinden gerçekleştirilen ücretsiz dağıtımını kaçırdıysanız, üzülmeyin. Çünkü Codemasters benzer bir fırsatı bu sefer de Steam üzerinden sundu. Ücretsiz dağıtımı yarın saat 20:00 sıralarında son bulacak DiRT Rally fırsatını kaçırmayın!

DiRT Rally, Codemasters tarafından farklı bir deneyim sunması amaçlanarak geliştirilmişti. Simülasyon tarzı bir oynanış sunan DiRT Rally, oyuncular tarafından oldukça beğenilmiş ve incelemelerden de bir hayli yüksek puanlar almıştı. Çıkış gününde Monte Carlo, Powys ve Argolis olmak üzere üç bölgeden otuz altı kadar pist ve bu pistlerde yarışmak için on yedi araba seçeneğiniz bulunuyordu ama sonradan yayınlanan güncellemeler ile yeni bölgeler ve Rallycross ve PvP modları eklenmişti. Ayrıca Group B, Group A, Group R, Rallycross ve Pikes Peak sınıflarında on altı araba üreticisinin 1960'lı yıllardan 2010'lu yıllara kadar uzanan oldukça geniş bir araba yelpazesinin olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

FIA World Rallycross Championship ile yapılan anlaşma doğrultusunda DiRT Rally oyununa Lydden Hill Race Circuit, Lankebanen ve Höljesbanan olmak üzere üç yeni pist daha eklenmişti.

Son olarak, eğer Oculus Rift VR sahibiyseniz oyunu tam VR desteğiyle de oynayabiliyorsunuz.

Yarın saat 20:00'a kadar DiRT Rally oyununu Steam kütüphanenize eklediğiniz takdirde, daimi olarak sizin olacak. İlgili sayfaya şuradan ulaşabilirsiniz.