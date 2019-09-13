Diş Çürümesi Tarihe mi Karışıyor?

​Çinli bilim insanlarının geliştirdiği son teknoloji ile diş minesinin kendi kendini tamir etmesi sağlanıyor. Üretilen özel bir jel sayesinde diş çürüklerinin önüne geçilebilir ve çürüklerden kurtulmak için dolgu yaptırmak gerekmeyebilir.

Diş minesi, dişlerimizin dışında bulunan koruyucu ve sert bir tabakadır. Ancak zamanla bu koruyucu tabaka zarar görebilir ve sonuç olarak dişleriniz çürüyebilir. Dişin daha fazla çürümemesi için ise dişe dolgu yapılır. Ancak bu dolgular porselen, amalgam ve kompozit reçine gibi materyallerden yapıldığı için zamanla yerlerinden çıkıp düşebiliyor.

Çin’deki Zhejiang Üniversitesi'nden Ruikang Tang önderliğinde yürütülen bir araştırmada, kalsiyum ve fosfat içeren bir jel sayesinde dişin kendini tamir etmesi sağlandı. Bunun için ise dişini çürümeden dolayı kaybetmiş bir hastanın dişi kullanıldı. Dişi ağız ortamını taklit edebilen jel dolu olan bir kaba koyan araştırmacılar, diş minesinin 48 saat içinde 3 mikrometre kalınlığa ulaştığını gözlemlediler. Bu da zarar görmemiş bir diş minesinden yaklaşık 400 kat daha ince bir orana denk geliyor. Ancak bu işlem normal bir diş minesi kalınlığına erişinceye kadar tekrar edilebilir.

Tang’in açıklamalarına göre daha önce de kalsiyum ve fosfat kullanarak bu tarz çalışmalar yapılmış olsa da bu jellerin içindeki parçacıklar büyük olduğundan diş minesine yeterince tutunamadılar. Şimdilik fareler üzerinde araştırmalarını sürdüren araştırmacılar, ilerleyen dönemlerde bu teknolojinin insanlar üzerinde de kullanılabileceğini öngörüyorlar.