Diş Hekimleri Teknolojiyi Kullandı Başarılı Sonuçlar Kat Kat Arttı!

Hepimizin sıklıkla uğradığı diş hekimleri teknolojiyi kullandı ve bu durum başarılı sonuçların sayısını kat kat artırdı. Peki ne oldu da böylesine başarılı sonuçlar elde edildi? İşte konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar.

Dijital diş hekimliğinin faydalarını anlatan Diş Hekimi Sinan Emre Şekerci, dijital uygulamaların önemine özellikle değindi. Şekerci, “Dijital diş hekimliğinde tarama, tedavi ve üretim hepsi aynı anda tek kalemde yapılıyor. Bu da hastalar açısından daha güvenilir ve daha hızlı bir sonuç demek. Dijital diş hekimliğinde doğru sonuç, yüzde 99’lara çıkıyor” ifadelerine yer verdi.

Talebin artmasıyla birlikte diş hekimleri teknolojiyi daha fazla kullandı

Hastaların diş yapılarının ve çevre dokuların değerlendirilmesinde önemli rol oynayan teknolojik gelişmeler, aynı zamanda işlerin çok daha kolay hale gelmesini sağlıyor. İleri teknolojik tomografi, MR ve diğer görüntüleme yöntemleri büyük bir katkı sunuyor.

İzmirli Diş Hekimi Sinan Emre Şekerci, “Tarama, tedavi ve üretim işlemlerinin hepsinin tek elden yönetilebilmesi sayesinde tedavinin daha hızlı bir şekilde bitiriliyor. Konvansiyonel yöntemlerle hastanın 2-3 kliniğe gelmesini gerektirecek kompleks tedavilerin bile tek seansta bitiriliyor. Dijital diş hekimliği tedavinin her aşamasında yer alıyor” diyerek bu alandaki gelişmeleri özetledi.

Hem hastalar hem de diş hekimleri için son derece pratik olduğu söylenebilen bu yöntemler sayesinde, artık zamandan ve enerjiden tasarruf sağlanacak. Sizce diş hekimleri daha başka hangi teknolojileri kullanabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.