2021 yılının Aralık ayında Disco Elysium için Türkçe dil desteği çalışmalarının başladığını duyuran Locpick ekibi bugün yapmış olduğu yeni bir duyuruyla birlikte oyuncuların Disco Elysium'un şehri Revachol'a artık girmenin vakti geldiğini ve oyunun artık resmî Türkçe dil desteğine sahip olduğunu açıkladı.

Aralık ayından bu yana yapmış oldukları aylık güncellemelerle çevirinin sürecinden oyuncuları haberdar eden Locpick ekibi, yaklaşık 1.2 milyon kelimeye sahip projenin çevirisinin tamamlandığını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Daha sonra LQA sürecine geçen ekip en son geçtiğimiz haftalarda yaptığı duyuruyla çevirinin oyuna ekleneceği tarihin 24 Ekim olduğunu belirtmişti.

Revachol'un kapıları açıldı, Disco Elysium'a Türkçe dil desteği geldi! Bu gizemli macerada herkese bol şans dileriz! 🌟 #discointurkish #locpick #gamelocalization pic.twitter.com/xTnPloI1zs — Locpick Game Localization & Audio (@LocpickTR) October 24, 2022

Bir Rol Yapma Oyunu Daha Artık Türkçe

Çeviri sürecinde her ay yayınlanan blogları ve ekibin çeviri sürecini merak ediyorsanız buradan okuyabilirsiniz.

Disco Elysium'un da merakla beklenen resmî Türkçe dil desteğinin gelmesiyle birlikte Gamedec'in ardından bir büyük rol yapma oyunu daha Türkçe dile kavuşmuş oldu.

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