Disco Elysium'un Türkçe Dil Desteğinin Geleceği Tarih Açıklandı

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Disco Elysium için Türkçe dil desteği çalışmalarının başladığını duyuran Locpick ekibi bugün yapmış olduğu yeni bir duyuruyla birlikte oyuncuların oyuna ne zaman Türkçe dil desteğiyle erişebileceğini açıkladı.

Aralık ayından bu yana yapmış oldukları aylık güncellemelerle çevirinin sürecinden oyuncuları haberdar eden Locpick ekibi, yaklaşık 1.2 milyon kelimeye sahip projenin çevirisinin tamamlandığını geçtiğimiz ay duyurmuştu.

Herkesin sabırsızlıkla beklediği tarihi duyurma zamanı! Disco Elysium Türkçe dil desteği, 24 Ekim’de geliyor! Son güncellememiz projeye veda niteliğinde, okumanız bizi çok mutlu eder. Keyifli okumalar dileriz! ☕​#discointurkish #locpick #gamelocalizationhttps://t.co/m2Bfx17Guk pic.twitter.com/4RwCABgzzJ — Locpick Game Localization & Audio (@LocpickTR) October 10, 2022

Disco Elysium, 24 Ekim Tarihinde Artık Türkçe

Daha sonra LQA sürecine geçen ekip en son geçtiğimiz haftalarda yaptığı duyuruyla çevirinin oyuna ekleneceği tarihi yakında duyuracakları ve oyuncuların daha fazla beklemeyeceğini belirtmişti.

Bu bağlamda beklenen duyuru gerçekleşti ve Locpick ekibi oyunun 2 hafta sonra yani 24 Ekim tarihinde Türkçe dil desteğiyle birlikte oynanabileceğini duyurdu.

Twitter hesabı üzerinden gerçekleştirilen duyuruda "Herkesin sabırsızlıkla beklediği tarihi duyurma zamanı! Disco Elysium Türkçe dil desteği, 24 Ekim’de geliyor!" ifadelerine yer verildi. Ayrıca çeviri sürecinde olduğu gibi bu ay da bir blog yazısı yayınlayan ekibin çeviri sürecini merak ediyorsanız buradan okuyabilirsiniz.