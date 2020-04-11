Discord’a Arka Plandaki Sesleri Azaltmak İçin Yeni Bir Özellik Geldi

Discord, mekanik klavyenin rahatsız edici sesi gibi arka planda yer alan sesleri engellemek için "gürültü azaltma" özelliğini test ediyor. Discord, "gürültü azaltma" özelliğinin beta sürümünü yayınladı.

Discord, Cuma günü yayınladığı blog yazısında Krisp ile işbirliği yaptığını belirterek popüler sohbet uygulamasına "gürültü azaltma" özelliğini getirdiğini duyurdu. "Gürültü azaltma" özelliği henüz beta aşamasında olduğundan dolayı geliştirilmeye devam ediyor. Discord, yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile çok sayıda insan evden çalışmak zorunda kaldığından dolayı bu özelliği erken yayınladıklarını ifade etti.

Yapay zeka kullanan büyük teknoloji şirketleri tarafından daha önce yapılan bazı yanlış davranışlardan dolayı gizlilik, haklı bir endişe konusu oldu. Discord, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, hiçbir ses, video veya herhangi bir verinin Discord’un dışında hiçbir sunucuya gönderilmediğini ve paylaşılmadığını belirtti.

Gürültü Azaltma Özelliği Nasıl Etkinleştirilir?