Discord'un Android Sürümüyle İlgili Önemli Gelişme

Discord'un Android uygulamasını kullandıysanız güncellemelerin cihazınıza gelme hızından muhtemelen bıkmışsınızdır. iOS ve masaüstü kullanıcıları yeni özelliklerin keyfini çıkarırken, o yeni özellik her zaman "Android desteği çok yakında" olarak karşınıza çıkıyordu. Artık aradaki bu güncelleme süresi farkı azaltılıyor.

Discord, 1 Ağustos'ta Android uygulamasının geliştirme çerçevesine yönelik büyük bir güncelleme duyurdu. Discord'un React Native geliştirme özelliğini kullanarak uygulamayı yeniden oluşturmasından sonraki haftalarda otomatik bir güncelleme yayınlandıktan sonra kullanıcılar uygulamada önemli iyileştirmelere sahip olacak.

Bu yeni özellik Meta tarafından geliştirildi ve Facebook ve Bloomberg gibi Android ve iOS uygulamalarına güç sağlamak için kullanılıyor. Bunu özel yapan şey, geliştiricilerin fazladan çaba harcamadan platformlar arasında çalışmasına, zamandan ve enerjiden tasarruf etmesine olanak sağlamasından ibaret.

Discord'un Android Sürümü Artık iOS ile Aynı Anda Özelliklere Kavuşacak

Bu, Android kullanıcılarının iOS ve masaüstü kullanıcılarıyla neredeyse aynı hızda güncellemeleri almaya başlaması gerekeceği anlamına geliyor. Yeni geliştirme süreci aynı zamanda Android kullanıcılarının daha sık güncelleme alması gerektiği anlamına geliyor.

Güncellemeden önce Discord ekiplerinin farklı cihazlar için farklı kod tabanları tutması gerekecekti ancak yeni geliştirme süreci işi pekiştiriyor. Ekiplerin bakım yapması gereken daha az kod tabanı olacağından, herhangi bir hata düzeltmesini veya diğer güncellemeleri daha zamanında ele alabilecekler.

Peki siz Discord ile ilgili bu yeni gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.