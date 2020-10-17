Discord Çıkartmalar Özelliğine Kavuşuyor

Özellikle PC platformunun en çok kullanılan sohbet uygulamalarından bir tanesi olan Discord, kullanıcıların uzun bir süredir beklediği bir özelliğe kavuşuyor. PC için en iyi sohbet uygulaması denildiğinde akla ilk gelen isimlerden bir tanesi olan Discord çıkartmalar özelliği tanıtıldı. Peki, popüler sohbet uygulamasına çıkartmalar özelliği ne zaman gelecek? Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artıracak yeni özellik ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Discord Çıkartmalar Özelliği Ne Zaman Gelecek?

PC kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde kullanılan Discord için yeni bir özellik üzerinde çalışılıyor. Milyonlarca kullanıcı sayısına sahip olan popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger'ın en çok kullanılan çıkartmalar özelliği Discord'da da yer alacak. Şirket, yayımladığı blog yazısında kullanıcıların yazı yazmasına gerek kalmadan kendini ifade edebilmesine olanak sağlayan çıkartmalar özelliğini tanıttı.

Geçtiğimiz aylarda anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger'da kullanıcıların kullanımına sunulan hareketli çıkartmalar Discord'da da kullanıma sunuluyor. Discord kullanıcılar tarafından uzun süredir beklenen özellik şu anda yalnızca Kanada'da bilgisayar ve iOS kullanıcıları için kullanıma sunuldu. Çok yakında Android işletim sistemine sahip cihazlar için de kullanıma sunulacağı belirtildi. Discord çıkartmalar özelliği diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

Çıkartma paketlerinin 2 veya 3 dolar fiyat etiketine sahip. Nitro ve Nitro Klasik aboneleri "What's Up Wumpus" isimli çıkartma paketine ücretsiz olarak sahip olabilecek. Bu durum Nitro ve Nitro Klasik aboneliklerini daha da avantajlı hale getirecek. Ayrıca Discord Nitro aboneliğine sahip olan kullanıcılar tüm çıkartma paketlerinde yüzde 33 indirime sahip olacak. Nitro aboneleri için sunulan avantajlar bununla sınırlı değil. Nitro aboneleri,"Wumpus Nitro Elite" olarak adlandırılan özel çıkartma paketine de erişebilecek.

Kullanıcıların sohbet uygulaması üzerinden arkadaşları ile iletişim kurmayı daha keyifli hale getirmeye büyük önem verdiklerini belirten şirket, çıkartmaların bu yönde atılan adımlardan sadece bir tanesi olduğunu belirtti. Yeni özelliği tanıtmaktan büyük heyecan duyduklarını ifade eden Discord, yeni özelliği çok yakında dünya genelinde tüm kullanıcıların kullanımına sunacaklarını açıkladı. Discord çıkartmalar özelliği ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.