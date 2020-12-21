Discord’un Değeri Dudak Uçuklattı!

Discord’un değeri adeta dudak uçuklatıyor. Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sohbet uygulamasının değeri 2K Games ve Capcom gibi video oyunu sektörünün önemli isimlerine fark attı. Popüler iletişim platformunun değeri ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Discord’un Değeri Milyarlarca Dolara Ulaştı

Sesli ve yazılı iletişim platformu Discord, 2015 yılının mayıs ayında kullanıma sunulmuştu. Teamspeak ve Skype platformlarının en sevilen özelliklerini tek platformda birleştiren Discord, oyuncuların arkadaşları ile iletişim kurmak için kullandığı vazgeçilmez bir program heline geldi. Şirket, sadece 5 yılda milyarlarca dolar değere sahip olarak büyük bir başarının altına imza attı.

Paylaşılan bilgilere göre popüler sesli ve yazılı iletişim hizmeti, yalnızca 5 yıl gibi kısa bir sürede 7 milyar dolar değere ulaşmayı başardı. Sohbet platformu, böylece bazı video oyunu firmalarından daha değerli duruma geldi. Öyle ki Resident Evil serisi, Monster Hunter: World, Dragon’s Dogma gibi popüler oyunların geliştiricisi Capcom, 3,44 milyar dolar değerinde. NBA, WWE ve BioShock serilerinden tanıdığımız 2K Games ise 3,22 milyar dolar değere sahip.

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sohbet uygulamasının bu kadar sevilmesinin nedenleri arasında görüntülü arama, ekran paylaşımı, Steam ile entegrasyon gibi bir dizi özellik bulunuyor. Ayrıca yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile insanlar vaktinin büyük bir kısmını evde geçiriyor. Özellikle oyuncular, video oyunu oynarken arkadaşları ile iletişim kurabilmek için Discord’u tercih ediyor.

2015 yılının öncesinde oyuncuların iletişim kurmak için kullanabileceği çok alternatif bulunmuyordu. Oyuncular arkadaşları ile sesli iletişim kurabilmek için Skype veya Teamspeak programını kullanıyordu. Bu progrmlar, oyuncuların ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayamıyordu. 2015 yılında ise Jason Citron ve Stanislav Vishnevskiy, Discord’u geliştirdi ve kullanıcıların kullanımına sundu. Uygulama, sahip olduğu kullanıcı arayüzü, özellikler gibi unsurlar nedeni ile insanlar tarafından çok sevildi. Hatta çok sayıda PC oyuncusunun iletişim kurmak için tercih ettikleri tek program haline geldi.

Discord Mobil Uygulamasında Ekran Paylaşımı Yapılabiliyor

Popüler platform, ekran paylaşımı özelliğini ilk olarak 2017 yılında kullanıcıların kullanımına sunmuştu ancak ekran paylaşımı yapabilmek için masaüstü veya dizüstü bilgisayara sahip olmak gerekiyordu. Geçtiğimiz günlerde ekran paylaşımı özelliği, Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlar için de sunuldu.