Discord'un En Çok İstenen Özelliği Nihayet Geldi

Discord, sesli kanallar için yeni bir özel metin sohbeti özelliğini getirmeye hazırlanıyor. Platformun kullanıcıları, katıldıkları ses kanalı için yeni bir sohbet balonu simgesine tıklayarak, Ses Kanallarında Metin Sohbeti adlı bu yeni özellikten yararlanabilecekler. Bu özellik, yaşam kalitesi adına önemli bir değişiklik çünkü bu günlerde birçok kişinin alışık olduğu Zoom aramalarındaki sohbet penceresine oldukça benziyor.

Topluluk dışı tüm sunucularda bugünden itibaren varsayılan olarak Ses Kanallarında Metin Sohbeti etkinken, topluluk onaylı sunucularda (Sunucu Ayarları > Topluluk altında) özelliğin 29 Haziran'a kadar tüm sunucularda otomatik olarak etkinleştirilmesinden önce bu özelliği etkinleştirmek için belirli bir süre bulunmakta.

Sesli Sohbetlerdeki Metin Odası Nasıl Kullanılır?

Önceden bir ses kanalındaki Discord kullanıcılarının bağlantı göndermek için ayrı bir sohbet kanalı oluşturması veya sohbet kanalı bulması, hatta dâhil olmak istemediği bir metin odasına sessizce dâhil olması gerekiyordu. Çoğu zamanda da karşılık gelen bir metin kanalının adı #sesli-sohbet-mesaj-2 gibi sırf sesli sohbet için açılmış kanal olabileceğinden bu durum can sıkıcı olabiliyordu.

Topluluk sunucularını yönetenler, Ses Kanallarında yeni Metin Sohbeti özelliğine geçmelerine yardımcı olacak yeni araçlara da sahip olacaklar. Özelliği sunucularında kimlerin kullanabileceğine karar vermek için rolleri ayarlayabilir ve ayrıca farklı ses kanalları için parça parça birçok özelliği etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirler.

Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.