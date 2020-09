Discord Bu Oyun Sayesinde Günlük Kullanıcı Rekoru Kırıyor

Mart ayından bu yana Dünya genelinde başlayan karantina en çok oyun sektörünü ve sohbet uygulamalarını etkiledi ve bu sayede Among Us oyunu sayesinde Discord günlük kullanıcı rekoru kırmayı başardı.

Apptopia'ya göre sesli sohber uygulaması Discord, Among Us'ın büyüyen kitlesi sayesinde günde yaklaşık 800.000 yeni kullanıcı kazanıyor. Dünya genelinde karantinada kalma devam ettikçe ve Among Us popülerlik kazanmaya başladıkça, Discord'un indirme oranları da arttı. Aşağıdaki tabloda hem Among Us hem de Discord günlük indirme oranlarını görebilirsiniz.

Discord günlük kullanıcı rekoru Among Us ile Geliyor

Discord, Among Us oyuncularının sesli sohbete bağlanması için hızlı ve kolay bir yol sunuyor ve bu, muhtemelen indirmelerin bir kısmını oluşturuyor. Discord'un yakın zamandaki yeniden markalaşma çabaları oyuncu olmayanlar topluluklar için daha çekici ve erişilebilir hale getirmeye odaklandı.

Among Us

Karantinada kalan herkes oyun oynamaya başladı

Günde yaklaşık 800 bin indirme sayısına ulaşan Discord, diğer oyuncu gruplarının aktif olarak kullandığı bir sesli sohbet uygulaması. Özellikle karantina sürecinde büyümesi hızlanan oyun sektöründe Fall Guys gibi parti oyunları da Discord'un gelişmesine yardımcı oluyor.

Among Us ücretsiz nasıl oynanır?

Among Us Android ve iOS cihazlarda oynamak ücretsiz. Fakat ücretli bilgisayar sürümü ile çapraz oyun desteği sunarak arkadaşlarınızla, ailenizle ve hatta yabancılarla bir maça girmeyi kolay ve daha hızlı hale getiriyor. Hatta Among Us o kadar popüler ki, planlanan devam oyunu Between Us 2 iptal edildi.