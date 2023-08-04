Discord Çalışanlarının %4'ünü İşten Çıkardı: Şirketin Planları Ne?

Yeni gelen birden fazla rapora göre sohbet uygulaması Discord, şirketin yeniden yapılandırma çabalarının bir parçası olarak yaklaşık 40 çalışanın (iş gücünün %4'ü) işine son verdi.

Birkaç Discord eski çalışanı Twitter ve LinkedIn'de işten çıkarılmalardan etkilendiklerini paylaştı. İşten çıkarmalar pazarlama, tasarım ve eğlence ortaklığı ekiplerindeki kişileri etkiledi.

Discord Ekibinden İşten Çıkarmalara Yönelik Açıklama Geldi

Şirket Business Insider'a yaptığı açıklamada gelişmeyi doğruladı ve uzun vadeli büyümeye odaklandığını ekledi.

"Bazı iş birimlerinin yeniden yapılandırılmasının bir parçası olarak ekibimizin yaklaşık %4'ünün işten çıkarıldığını doğruluyoruz ve bu durumdan etkilenenlerin desteklenmesini sağlıyoruz. Şirketin uzun vadeli büyümesine ve misyonumuzu yerine getirmeye odaklandık."

Geçtiğimiz ay Discord, ebeveynleri çocuklarının uygulama üzerindeki faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirmek için bir katılım aracı olarak Aile Merkezi'ni kullanıma sunmuştu. Şirket ayrıca kullanıcıların Xbox oyunlarını doğrudan sunuculara ve DM'lere aktarmalarına olanak tanıyan bir özellik de sundu.

Peki siz Discord'un gidişatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.