Discord Kripto Para Desteğine Sahip Olacak mı?

Discord kripto para entegrasyonuna kavuşacak mı? Popüler sohbet hizmetinin CEO'su Jason Citron, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Citron tarafından yapılan açıklama ile birlikte hizmetin kripto para desteğine sahip olup olmayacağı belli oldu.

Discord Kripto Para Cüzdanlarını Desteklemeyecek

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sohbet platformu Discord'un CEO'su Jason Citron, geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabı üzerinden bir ekran görüntüsü paylaşmıştı. Paylaşılan ekran görüntüsünde Discord penceresinin üzerinde MetaMask ve Wallet Connect simgeleri bulunuyordu.

Citron tarafından paylaşılan görsel, popüler sohbet hizmetinin yakında kripto para desteğine sahip olabileceğini gözler önüne sermişti. Yapılan paylaşımın hemen ardından çok sayıda Discord kullanıcısı, Citron'a tepki gösterdi.

Tepkiler sosyal medya platformlarında kısa süre içerisinde çığ gibi büyüdü. Öyle ki Citron tweet attıktan çok kısa bir süre sonra 4600 yanıt verildi ve 6700 alıntılı tweet atıldı. Tweet atanların büyük bir kısmı Nitro aboneliklerini iptal ettiklerini söyledi. Nitro'nun Discord için sunulan ücretli abonelik hizmeti olduğunu belirtelim.

Çok sayıda kullanıcı tarafından oldukça büyük bir tepki ile karşı karşıya kalan Discord CEO'su Jason Citron, kısa süre sonra konu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Herkese bakış açısı için teşekkür eden Jason, şu anda kripto para entegrasyonu ile ilgili bir planlarının olmadığını söyledi.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sohbet hizmetinin CEO'su Jason, kullanıcıları spam ve dolandırıcılıklardan korumaya odaklandıklarını açıkladı. Görünüşe göre şirket, büyük bir tepki ile karşılaşınca geri adım atma kararı aldı.

Discord Nedir, Nasıl İndirilir?

Sesli ve yazılı iletişim platformu Discord, 2015 yılının mayıs ayında kullanıma sunulmuştu. Teamspeak ve Skype platformlarının en sevilen özelliklerini tek platformda birleştiren Discord, oyuncuların arkadaşları ile iletişim kurmak için kullandığı vazgeçilmez bir program heline geldi.

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sohbet uygulamasının bu kadar sevilmesinin nedenleri arasında görüntülü arama, ekran paylaşımı, Steam ile entegrasyon gibi bir dizi özellik bulunuyor. Özellikle oyuncular, video oyunu oynarken arkadaşları ile iletişim kurabilmek için Discord’u tercih ediyor.

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