Discord'a Kullanıcı Adı Özelliği Geliyor

The Verge'ün haberine göre Discord, platformdaki kimliklerin çalışma biçiminde "büyük değişiklikler" yapıyor ve bu da sizi kullanıcı adınızı değiştirmeye zorlayacak.

Şimdiye kadar şirket, aynı kullanıcı adına sahip kişileri ayırt etmenin bir yolu olarak kimliklere dört basamaklı etiketler ekliyordu ancak yeni sistem, Twitter, Instagram ve diğer hizmetlerde olduğu gibi herkese benzersiz bir kullanıcı adı verecek.

Kurucu ortak Stanislav Vishnevskiy bir blog yazısında "Bu değişikliklerin tüm amacı, sizin ve Discord'a gelen tüm yeni kullanıcıların arkadaşlarıyla bağlantı kurmasını ve vakit geçirmesini çok daha kolay hâle getirmek istiyoruz. Kullanıcı adınızın ve kimliğinizin önemli olduğunu biliyoruz ve bazılarınızın bu değişiklikten hoşlanmayabileceğini ve buna katılmayabileceğini anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Discord Eski Sistemden Neden Vazgeçiyor?

Discord'a göre dört haneli etiketlerle asıl amaç, istediğiniz herhangi bir kullanıcı adını seçmenize izin vermekti ancak şimdi bu durum işleri daha da zorlaştırır hâle geldi. Şirket, kullanıcı adlarının insanların hatırlaması için "çok karmaşık veya belirsiz" olduğunu söyledi.

Yeni sistem "önümüzdeki haftalarda" uygulanacak ve bunu yapmak mümkün olduğunda bir mesaj alacaksınız. Discord'da (2015 yılında kuruldu) uzun süredir bulunuyorsanız, yeni kullanıcı adı seçiminde önceliğe sahip olacaksınız.