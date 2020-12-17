Discord Mobile Beklenen Özellik Geldi!

Discord mobil uygulamasına çok sayıda kullanıcı tarafından beklenen özellik geldi. Dünyanın en popüler sohbet uygulamalarından bir tanesi olan Discord’un ekran paylaşımı özelliği sayesinde kullanıcılar ekranlarını paylaşabilecek. Popüler uygulamaya gelen ekran paylaşımı özelliği ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Discord Mobil Uygulamasında Artık Ekran Paylaşımı Yapılabiliyor

2015 yılının mayıs ayında kullanıma sunulan Discord, kısa süre içerisinde dünya genelinde popüler oldu. 21 Temmuz 2019 tarihinde 250 milyondan fazla kullanıcıya ulaşarak büyük bir başarının altına imza atan sohbet uygulaması, yeni özelliklere sahip olmaya devam ediyor. Yayımlanan yeni güncelleme ile beraber Discord uygulaması ekran paylaşımı özelliği aldı.

Kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyan sohbet uygulamasında ekran paylaşımı sayesinde kullanıcılar, cihazlarının ekranlarını diğer kullanıcılar ile paylaşabilecek. Söz konusu özellik sayesinde cihazın ekranının tamamını arkadaşlarınız görebilecek. Dolayısıyla ekran paylaşımını açarak oyun yayınlarını, TikTok ve YouTube videolarını arkadaşlarınız ile birlikte izleyebilirsiniz.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, oyun yayınları, YouTube ve TikTok videolarının yüksek kare hızları ve minimum gecikmeyle izlenebilmesine odaklandıklarını söyledi. Yüksek kare hızları ve minimum gecikme sayesinde seyir keyfi olumsuz yönde etkilenmeyecek. Android veya iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzda yüklü olan Discord uygulamasını güncelleyerek söz konusu özelliğe erişebilirsiniz.

Discord, ekran paylaşımı özelliğini ilk olarak 2017 yılında kullanıcıların kullanımına sunmuştu fakat ekran paylaşımı yapabilmek için masaüstü veya dizüstü bilgisayara sahip olmanız gerekiyordu çünkü söz konusu özellik, mobil cihazları desteklemiyordu. O günden beri mobil kullanıcılar tarafından sabırsızlıkla beklenen özellik, Android veya iOS cihazlarına sahip olan kullanıcılarının kullanıma sunuldu.

Android veya iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzda yüklü olan Discord’u uygulama mağazası üzerinden güncelleyerek yeni özelliğe erişebilirsiniz. Uygulamayı güncellediğiniz halde yeni özellik görünmüyorsa endişelenmenize gerek yok. Kullanıcıların ekran paylaşımı yapabimesine olanak sağlayan özellik, kademeli olarak sunuluyor. Dolayısıyla uygulamanızda ekran paylaşımı butonu yer almıyorsa çok yakında eklenecektir.

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sohbet uygulaması Discord’a gelen ekran paylaşımı özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyan söz konusu özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.