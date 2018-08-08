Discord, Neo-Nazilerin Kimliklerini Belirleyecek

Dünyanın en popüler sesli sohbet uygulaması Discord, Ağustos 2017’de ABD’nin Charlottesville kentinde düzenlenen gösterilere katılan Neo-Nazilerin kimliklerini belirleyecek.

ABD’nin Virginia eyaletinde ırkçıların düzenlediği ‘Sağı Birleştirin’ protestoları sırasında 20 yaşındaki James Alex Fields, Heather Heyer isimli anti-faşist kadını arabayla ezerek öldürmüş, 38 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu. Ayrıca, polis helikopterinin düşmesi sonucu da protestoları izlemekle görevli iki memur yaşamını yitirmişti.

Washington Post gazetesinin haberine göre, oyun sohbet uygulaması Discord’un şiddet olaylarına katılan beyaz üstünlükçü ırkçıların kimliklerini açıklaması için dava açıldı.

Gazetenin sayfalarına taşıdığı haberde, Discord’un başlangıçta video oyuncularını hedeflediğine ancak kısa zamanda en çok kullanılan sesli iletişim uygulaması olduğuna dikkat çekiliyor.

“2015 yılında video oyunları için güvenli bir sohbet uygulaması olarak başlatılan Discord, aynı zamanda beyaz üstünlükçülere, beyaz milliyetçilere, neo-Nazilere ve kimliklerini gizli tutmaya çalışan sağ hareketteki diğer üyelere de yardımcı oldu.” ifadelerinin yer aldığı haberde, ölümle sonuçlanan Charlottesville gösterisini organize eden ve şiddet olaylarına katılan kişilerin uygulama üzerinden birbirleriyle iletişim kurdukları belirtiliyor. Ayrıca mesajlar, saldırganların bayrak direkleri ve kalkan gibi şeyleri polis kontrol noktalarından nasıl geçirebileceklerini tartıştıklarını ortaya koyuyor.

Hakim Joseph C. Spero, kimliklerin kamuoyuna açıklanmaması gerektiğini kabul etti, ancak mitingde yaralanan insanların saldırganların kimliklerini bilme hakkına sahip olduğuna karar verdi. Yani Discord’dan elde edilecek veriler yalnızca olaydan etkilenen insanlarla paylaşılacak.